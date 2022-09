De seizoensstart van Ajax in cijfers: Taylor en Blind cruciaal, Tadic lijdt meeste balverlies

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor de prestaties van de Ajacieden in het eerste blok van het seizoen, aan de hand van data.

Remko Pasveer

Qua tegenhouden keept Pasveer dit seizoen als een Oranjewaardige doelman. Zijn reddingspercentage van 78 procent is ronduit keurig.

Maar bij het meevoetballen van de veterane goalie zijn wat kanttekeningen te plaatsen. Op Anfield Road leek Pasveer door de pressing van Liverpool wel erg makkelijk op te jagen tot een kansloze lange bal. Liefst 34 keer moest Pasveer opteren voor de verre trap, waarvan er maar 7 een ploeggenoot bereikten.

Ook tegen AZ ging Pasveer 34 keer lang met zijn passing. Dat terwijl hij in de eerste zes speelrondes van de eredivisie gemiddeld slechts 11,7 keer voor de lange bal koos. In balbezit is Pasveer niet de puurste Ajaxkeeper – wat te accepteren is, zolang hij de ballen zoals nu uit het doel blijft houden.

Devyne Rensch

Het vertrek van Noussair Mazraoui heeft Rensch de kans tot doorbreken geboden. De jonge rechtsback kwam al tot 732 speelminuten dit seizoen. Vorig seizoen passeerde hij de grens van 700 speelminuten pas in maart. Zijn gemiste tackles tegen Liverpool en AZ laten wel zien dat hij in defensief opzicht stappen moet maken, wil hij de concurrentiestrijd met nieuwkomer Jorge Sánchez in zijn voordeel beslissen.

Jurriën Timber

Als je goed staat als verdediger, hoef je niet vaak tot risico's over te gaan. De pas 21-jarige verdediger oogt dikwijls als een doorgewinterde defensieleider. In tien wedstrijden heeft Timber pas negen keer een tackle hoeven inzetten.

Calvin Bassey

Dat de Nigeriaans-Engelse nieuwkomer Ajax van de nodige duelkracht en power voorziet, kan iedereen zien. In de spelopbouw wordt Bassey wel zeer rustig gebracht door Alfred Schreuder. Liefst 593 van zijn 627 passes kwam aan dit seizoen. Maar dit passzuiverheidspercentage van 94,6 zegt vooral hoe voorzichtig de nieuweling tot dusver te werk moet gaan. Aanvallende durf is er nog niet bij. Zo kwam Bassey met 85 aangekomen passes in de aanvallendste 30 meter van het veld tot slechts een derde van de voorwaartse productie van flankgenoot Blind.

Daley Blind

De linkspoot is vanwege zijn gebrek aan puur atletisch vermogen een makkelijk doelwit wanneer Ajax wat minder speelt. De data zijn daarentegen duidelijk: als veteraan is Blind nog altijd een sterspeler. Als angstloze voorwaartse passer vormt hij ook dit seizoen het tikkende hart van het Amsterdamse aanvalsspel.

Edson Álvarez

De minst verrassende statistiek van allemaal: met maar liefst 65 balveroveringen is de Mexicaan ook dit jaar de beste balafpakker in de Amsterdamse selectie.

Kenneth Taylor

Bij allrounder Taylor kun je vele kanten op om in cijfers te benadrukken hoe sterk zijn seizoensstart is. Zo blijkt hij niet alleen continu aanspeelbaar, maar ook een uitblinker bij het drukzetten. Zijn negen balveroveringen in de laatste 30 meter van het veld zijn het hoogste aantal van alle Ajacieden dit seizoen.

Nog belangrijker blijkt Taylor op de momenten waar hij ontbreekt. Met hem op het veld komt Ajax gemiddeld tot 3,1 goals per 90 minuten. Een moyenne dat zakt tot 2,4 goals per 90 minuten wanneer Taylor niet meedoet.

Steven Berghuis

De 37-voudig international is zowel bij Ajax als Oranje een onomstreden basiskracht. Toch lijkt Berghuis nog een deel van de fans en opiniemakers te moeten overtuigen. Op basis van data is die twijfel best vreemd.

Met een gemiddelde van 0,45 expected assists per 90 minuten creëert Berghuis sinds zijn komst naar Ajax het een-na-beste kansentotaal voor ploeggenoten van alle spelers op de Nederlandse velden. Alleen Dusan Tadic – die een flink voordeel heeft als vaste nemer van corners en vrije trappen – doet het beter.

Qua creativiteit laat Berghuis dus uitblinkers als Cody Gakpo, Jesper Karlsson en Orkun Kökcü achter zich. De linkspoot lijkt in Amsterdam wat ondergewaardeerd.

Dusan Tadic

Hoewel het vreemd aanvoelt om de speler die het team leidt in assists (5) te bekritiseren, oogt Tadic simpelweg niet zo dominant als in zijn voorgaande seizoenen in Amsterdam. Zo leidt hij met 161 keer balverlies een eredivisieklassement waar je niet bovenaan wil staan. Het verschil met de aanvaller die na hem het vaakst de bal kwijtraakt (Cody Gakpo, 114 keer), is behoorlijk groot.

De onderliggende data suggereren dat Tadic dit seizoen nog goed zal zijn voor een flinke hoeveelheid goals en assists, maar zijn eerste tien wedstrijden van deze jaargang vormen wel de slechtste start die hij bij Ajax heeft gehad.

Mohammed Kudus

Na een sensationele wedstrijd tegen Rangers, een uitstekend vervolg tegen sc Heerenveen en een beauty van een treffer tegen Liverpool, werkte Kudus tegen AZ een teleurstellende wedstrijd af.

De Alkmaarders stelden met verdediger Mees de Wit een ‘valse linksbuiten’ op, die zich bij balbezit van Ajax in het midden van het veld aansloot om AZ daar niet in ondertal te laten raken. Veel was er dus aan gelegen dat Kudus met zijn gezwerf vaak aanspeelbaar zou zijn, om alsnog een mannetje meer te creëren voor Ajax in de as.

Dit lukte de Ghanese technicus niet. Slechts één Ajacied (Steven Bergwijn, 42 keer) die minstens 80 minuten op het veld stond, kwam minder vaak aan de bal dan Kudus (43 keer). Ter vergelijking: doelman Pasveer kwam in Alkmaar tot 86 (!) balcontacten.

Steven Bergwijn

Hoewel Bergwijn met 6 goals keurig tweede staat op de huidige topscorerslijst van de eredivisie, lijkt hij geen outsider voor de topscorerstitel. Want de data hebben ons in het verleden geleerd dat het krijgen van kansen meer zegt over iemands toekomstige productie dan het afmaken van kansen.

En qua kansen krijgen doet Bergwijn het prima, maar niet als een topscorer. Liefst veertien eredivisiespelers vergaarden tot dusver een kwalitatief beter kansentotaal dan de 2,3 expected goals van de linksbuiten. Ter vergelijking: het kansentotaal dat Bergwijn als passer creëerde voor ploeggenoot (2,65 expected goals) was beter dan dat als schutter. Maar opmerkelijk genoeg staat de teller dus op 6 goals, maar 0 assists.

Brian Brobbey

Natuurlijk, er zijn flink wat redenen aan te dragen waarom Brobbey nog niet klaar is om de fulltime eerste spits van Ajax te zijn. Zo heeft hij op het hoogste niveau zelden de gehele negentig minuten volgemaakt, maakt hij geregeld door onoplettendheid wat foutjes bij het druk zetten en is hij in de kleine ruimtes niet zo behendig en vindingrijk als concurrent Kudus.

Maar feit blijft wel dat Brobbey van alle eredivisiespitsen die dit seizoen minstens 250 speelminuten maakten, gemiddeld per 90 minuten het beste kansentotaal (0,73 expected goals) voor zichzelf vergaart. Simpeler gesteld: Brobbey zal blijven scoren, als hij maar de speeltijd krijgt.

Davy Klaassen

Bij Klaassen zijn er juist legio redenen te verzinnen waarom hij meer speeltijd moet krijgen: de middenvelder is altijd dreigend in de zestien, onvermoeibaar bij het drukzetten en brengt de nodige internationale ervaring. Maar het feit dat Klaassen in 344 speelminuten slechts 4 passes geeft waaruit een ploeggenoot tot een schietkans komt, geeft de doorslag in de concurrentiestrijd met Berghuis. De linkspoot creëerde al bijna vier keer zo vaak (15 keer) als Klaassen een kans voor een ploeggenoot dit seizoen.

