De score van John Heitinga in Nederlandse bekerfinales: nog nooit verloren

Beeld ANP

Ajax - FC Utrecht 3-2, na verlenging (2002)

Heitinga maakte in het seizoen 2001-2002 als 17-jarig talent zijn debuut voor Ajax in een wedstrijd tegen Feyenoord. Een vaste plek veroverde hij niet in de achterhoede met onder anderen Hatem Trabelsi, Andre Bergdolmo, Christian Chivu en John O’Brien. Daarom ontbrak de verdediger uit Alphen aan de Rijn ook op het veld in de finale tegen FC Utrecht.

Die eindstrijd was een van de meest memorabele finales van deze eeuw. In de recente persconferentie grapte Heitinga dat hij zich meende te herinneren dat er een uitstekende scheidsrechter op het veld stond. Daarmee doelde hij op de 2-2 van vleugelaanvaller Wamberto ver in blessuretijd.

Nadat Utrechter Igor Gluscevic uit een strafschop raak had geschoten (1-2), ging Ajax op jacht naar de gelijkmaker. De Braziliaan stond meters buitenspel, maar de grensrechter en scheidsrechter van dienst ontging dat volledig. Zlatan Ibrahimovic maakte het in de verlenging af voor Ajax: 3-2.

Ajax - PSV 2-1 (2006)

In het seizoen 2005-2006 veroverde John Heitinga na jaren van zwaar blessureleed een basisplaats. Hij kwam in ongeveer de helft van de wedstrijden in actie. Ajax overleefde de poule in de Champions League. Sparta Praag en FC Thun werden uitgeschakeld, waarna Internazionale in het tweeluik in de achtste finales te sterk bleek.

In de nationale bekerfinale, die waarschijnlijk bij veel minder fans in het geheugen is blijven hangen, vormde Heitinga een achterhoede met Emmanuel Boakye, Thomas Vermaelen en Urby Emanuelson. Voorin stond het ongebruikelijke trio Angelos Charisteas, Markus Rosenberg en Klaas-Jan Huntelaar. Laatstgenoemde vervulde een vergelijkbare rol als Zlatan vier jaar eerder. De Achterhoeker werd de matchwinnaar met een treffer in blessuretijd.

Heitinga speelde het hele duel en zag aan Ajaxzijde Tomas Galasek en aan PSV-zijde Michael Lamey met rood vertrekken.

Ajax - AZ 1-1, winst na strafschoppen (2007)

“De spelers moeten zondag niet vergeten te genieten, het is niet vanzelfsprekend dat je finales kan en mag spelen,” zei Heitinga vrijdag in de Johan Cruijff Arena. Waarschijnlijk wist hij niet dat hij in 2007 zijn laatste bekerfinale in Nederland zou spelen.

Heitinga had een sterk seizoen achter de rug, leerde van de ervaren Jaap Stam en was elke week in het krachthonk te vinden. Trainer Henk ten Cate had een rol op het middenveld voor hem in gedachten, waarbij hij in de rug werd gedekt door diezelfde Stam en Vermaelen. Het werd een vechtduel. Na doelpunten van Huntelaar en Moussa Dembélé (1-1) hoekte de Spaanse Ajacied Gabri zijn tegenstander Demy de Zeeuw neer en moest hij in de 90ste minuut met rood van het veld.

Heitinga zelf schoot een penalty raak in de serie. Ryan Donk miste de zevende strafschop van AZ, waarna Edgar Davids de klus klaarde voor Ajax.