De schoonheid van het voetbal: de oogopslag van Jari Litmanen en de kopstoot van Zinedine Zidane

Een 9 voor Marcus Rashford

Ik kreeg vandaag een aantal vragen over de schoonheid van het voetbal. Ik gaf o.a. deze antwoorden: de linker van Van Hanegem, de linker van Van Persie, de linker van Messi, de no look pass in het algemeen, de linker van Puskas, de linker van Di Maria, de pass van Daley Blind, de linker van Gareth Bale, de sprint van Marcus Rashford, de linker van Piet Keizer, Xavi Simons, Rob Rensenbrink, de linker van Hakim Ziyech, het keepen van Jan van Beveren, het sprinten van Kylian Mbappé, Mario Corso, het weglopen en scoren van Karim Benzema, de binnenkant rechts van Thierry Henry, de oogopslag van Jari Litmanen, de kopstoot van Zinedine Zidane, het koppen van Miroslav Klose en Ruud Geels, de linker van Mesut Özil, het rokende hoofd van Happel, de onnavolgbaarheid van George Best, de demarrage van Johan Cruijff.

Marcus Rashford. Beeld Reuters

