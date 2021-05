De schijnwerpers staan tijdens de Klassieker op Advocaat: krijgt hij een waardig afscheid?

Beeld ANP

Hoe eindigde Feyenoord-Ajax vorig seizoen?

De Klassieker werd vorig seizoen niet gespeeld in De Kuip. De laatste keer dat de rivalen in Rotterdam tegenover elkaar stonden, januari 2019, eindigde voor Ajax in een vernederende 6-2 nederlaag. Die schrobbering had grote gevolgen. Al in de bus terug kroop de technische staf van Ajax bij elkaar. “Het moest anders, we moesten terug naar de basis,” keek assistent-trainer Alfred Schreuder later terug op die cruciale periode. De volgende dag volgde een groepsgesprek, waarin ook de spelers hun zegje deden. “Dat is een van de belangrijkste gesprekken van het seizoen geweest.” Ajax werd in de weken en maanden daarna een hechte ploeg, die de dubbel won en op een haar na de finale van de Champions League haalde.

In welk licht staat de Klassieker nu Ajax al kampioen is?

De schijnwerpers zijn vooral gericht op Feyenoord – en op Dick Advocaat in het bijzonder. Krijgt de 73-jarige trainer een waardig afscheid van zijn loopbaan of vertrekt hij straks stilletjes door de achterdeur van De Kuip? Feyenoord (55 punten) strijdt met Vitesse (60) om de vierde plaats, die recht geeft op deelname aan de derde voorronde van de Conference League. De nummers vijf tot en met acht van de ranglijst moeten in de play-offs strijden om Europees voetbal.

Neemt Ajax de wedstrijd nog wel serieus?

Trainer Erik ten Hag reageerde nog geen uur na het uitreiken van de kampioensschaal ongemeen fel toen hem werd gevraagd of Ajax nu lekker een weekje of drie ging uitbuiken. “Vriendschappelijk voetbal bestaat voor mij niet. Deze trainer wil áltijd winnen. We zitten met zeventien andere clubs in deze competitie en met de belangen van die clubs houd ik zeker rekening. Ik moet echter ook rekening houden met de belangen van mijn spelers, van wie we fysiek ontzettend veel hebben gevraagd. En er komt voor de meesten nog een zware zomer aan.”

Met andere woorden?

Noussair Mazraoui, Mohammed Kudus, Jurgen Ekkelenkamp en David Neres zullen in de laatste drie duels van het seizoen meer aan hun trekken komen. De Ajacieden met de meeste speelminuten dit seizoen mogen vermoedelijk uitblazen: Ryan Gravenberch (2432 minuten), Dusan Tadic (2422), Davy Klaassen (2075) en Antony (1625). Het is ook belangrijk dat Kudus en Mazraoui, die lang geblesseerd zijn geweest, veel speeltijd krijgen op weg naar het nieuwe seizoen.

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

In 1998-1999, een rampseizoen voor Ajax, kwam Feyenoord in de 31ste speelronde als kampioen naar de Arena. Het werd 6-0 voor Ajax. Voor Edwin van der Sar was de overwinning op Feyenoord, en de bekerwinst twee weken later, ‘een beetje eerherstel’. De keeper was met Jari Litmanen als enige overgebleven van het gouden elftal van Louis van Gaal. Verblind door alle successen was de doelman in die jaren soms vergeten om te genieten van een prijs, van wéér een huldiging. “Het was bijna een sleur.” Totdat het opeens ophield en Van der Sar zich realiseerde dat er niet eens een foto bestaat waarop hij de wereldbeker omhooghoudt – niet de moeite genomen de trofee beet te pakken. Gewoon niet bij stilgestaan.