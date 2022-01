De schade lijkt voor Djokovic groter dan missen van grand slam

Novak Djokovic heeft Australië gedesillusioneerd de rug toegekeerd. De toptennisser verloor de laatste rechtszaak over zijn visum. De schade lijkt echter veel groter dan het missen van zijn favoriete grand slam.

Met Emirates vlucht 409 vertrok Novak Djokovic zondag van Tullamarine Airport Melbourne naar Dubai. De omgekeerde route van elf dagen geleden. Zonder een partij te hebben gespeeld kwam er een einde aan de meest besproken reis van zijn carrière.

Een laatste beroepszaak tegen het intrekken van zijn visum strandde, de rechters steunden het besluit van de minister van Immigratie. Djokovic accepteerde de gevolgen van zijn juridische nederlaag en verliet het land. “Ik hoop dat we ons nu weer kunnen storten op tennis en de Australian Open,” zei hij in een korte verklaring.

Natuurlijk verschuift de aandacht deze twee weken langzaam naar het eerste grand slam van het jaar. Maar Djokovic weet goed dat de kous hiermee niet af is. Om te beginnen volgt een dezer dagen nog de toelichting van de rechters, die zich zondag beperkten tot de uitspraak zelf. En dan komen de gevolgen, die met hun publicitaire en sportieve schade groter kunnen zijn dan het missen van dit ene toernooi, zijn favoriete grand slam.

In principe betekent het innemen van een visum in Australië dat Djokovic de komende drie jaar ook geen nieuw inreisdocument kan verkrijgen, al zijn daar uitzonderingen op mogelijk. Welke beslissing daar ook over valt bij de volgende Australian Open, ophef is gegarandeerd. Datzelfde geldt bij een mogelijk heldenonthaal in Belgrado, de hoofdstad van zijn vaderland. Bij het eerste toernooi dat hij weer speelt zullen de ogen van de wereld op hem zijn gericht, net als bij de komende grand slams. Al die massale media-aandacht staat hem nog te wachten.

Kleine kans op gravel

Dan het sportieve gedeelte. Nog altijd heeft de Serviër dit seizoen geen wedstrijd gespeeld. Hij kan volgende maand de nummer 1-positie van de wereldranglijst kwijtraken. Maar de vraag is ook: waar, wanneer en hoe moet Djokovic nu zijn 21ste grand slam winnen? Want dat is zijn heilige missie, de beste tennisser ooit worden door het belangrijkste lijstje in de sport alleen aan te voeren.

Negen van zijn twintig gewonnen majors komen uit Melbourne. Wanneer Djokovic daar weer een gooi naar de titel kan doen, is onduidelijk. Het eerstvolgende grand slam is nu in mei Roland Garros. En hoewel de Franse minister van Sport al heeft gezegd dat hij daar ook zonder vaccinaties welkom is, liet president Macron zich juist ontglippen dat hij ongevaccineerden het leven zuur wil maken. Er zullen daardoor in Parijs extra restricties of een quarantaineplicht gelden. En los daarvan: op gravel heeft Djokovic statistisch gezien sowieso de kleinste kans om te winnen, al lukte dat in 2016 en 2021 wel.

US Open

Daarna volgt Wimbledon. Momenteel wacht niet-ingeënte bezoekers in Engeland een tiendaagse quarantaine. Ook verre van ideaal. En tot slot de US Open in New York. Daar wordt momenteel onderscheid gemaakt tussen indoor en outdoor. NBA-basketballers moeten gevaccineerd zijn om in Madison Square Garden te mogen spelen, honkballers kunnen (vooralsnog) zonder prik wel aan de slag in Yankee Stadium. De US Open is buiten, maar bij slecht weer wordt het dak gesloten.

Meer dan oefenen in afwachting van de uitspraak zat er niet in voor Djokovic tijdens zijn verblijf in Australië. Beeld REUTERS

Uiteraard kan Djokovic deze obstakels vermijden door zich alsnog te laten vaccineren. Maar de kans lijkt groter dat hij bij zijn principes blijft.

Gediskwalificeerd

Wellicht belangrijker is hoe de (tennis)wereld vanaf nu met Djokovic om zal gaan. Hoe groot is de opgelopen imagoschade? Wordt hij als een paria gezien, na het echec van deze weken? Zeker in progressief New York is die kans groot, daar is Djokovic sowieso al bijzonder impopulair. In 2020 werd hij er nog gediskwalificeerd voor het raken van een lijnrechter. In het keurige zuidwesten van Londen is hij al evenmin geliefd.

Sportief deerde hem dat nog nooit. Juist in vijandige omstandigheden steeg de mentaal ijzersterke Djokovic vaak boven zichzelf uit. Maar de dynamiek die nu is ontstaan, is van een andere orde dan tennisfans die voor zijn tegenstander juichen. De afgelopen weken was hij het onderwerp van een internationale en politieke rel. Die storm gaat ongetwijfeld weer liggen. Maar de klap die Djokovic de komende maanden moet verwerken, is een van de grootste uitdagingen die hij ooit heeft moeten aangaan.