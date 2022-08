Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Luís Campos

De voetballiefhebber in mij maakte zich vorige week ernstig zorgen om de kleedkamer van PSG. Rare geluiden kwamen naar buiten. Zondagavond viel alles van me af. De ruzie tussen Mbappé en Neymar was opgelost. Voor de wedstrijd tegen Lille gaven ze elkaar een hand. Ze lachten er niet bij want ze waren professionals. Zoiets moet TD Campos tegen ze hebben gezegd. ‘Zijn jullie professionals of niet?’ Allebei hevig knikken. Tuurlijk waren ze professionals. Het moment dat elke zorg voorgoed verdween, kwam toen Mbappé, inclusief lichaamsschijnbeweging, over een bal heenstapte. Neymar scoorde en stak lachend zijn tong uit naar Kylian met wapperende handjes in de oren. Een week eerder had Mbappé zich nog zo geërgerd aan dat gebaar. Het hoogtepunt was hoe Messi de bal van zijn rechtervoet in de linkerhoek liet vallen. Iedereen lachen. Spelplezier gaat altijd boven professionaliteit.