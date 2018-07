De Rode Duivels, daar moest ik 33 jaar niets van weten

Het heeft even geduurd, maar ik ben om. Ik heb me verzoend en heb de Belgen in de armen gesloten. Het Belgische nationale voetbalelftal dus.



Bijna 33 jaar heeft dat geduurd. Maar bijna 33 jaar na Georges Grün is de strijdbijl begraven. De heroïsche match tegen de Brazilianen heeft me over de streep getrokken.



De Rode Duivels, daar moest ik lang niets van weten. Om precies te zijn sinds de avond van 20 ­november 1985. Nederland speelde tegen België om een plek voor het WK van 1986. In België wonnen de Belgen met 1-0, en in Rotterdam stond het vijf minuten voor tijd 2-0 voor Nederland.