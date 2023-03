De revanche van Bassey: worstelend op de flank, onmisbaar in het centrum

In het thuisduel met NEC (1-0) werd Calvin Bassey uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Beeld ANP

Tegen NEC kende Ajax een opvallende uitblinker. Want waar Calvin Bassey in de eerste week van interim-trainer John Heitinga nog gebankt werd, hield de jonge verdediger afgelopen weekend zijn ploeg meermaals overeind met cruciale ingrepen op Nijmeegse counters.

De prijzige zomeraankoop kan een sleutelrol vertolken voor Ajax in de titelstrijd. Bassey biedt immers de duelkracht, dekkingskwaliteiten en het rauwe atletische vermogen dat de ietwat frêle ploeg vol technici soms ontbeert. Maar dan wel met één cruciale voorwaarde: dat hij op de correcte positie mag blijven spelen.

Nodig in het verdedigingshart

De teamstatistieken zijn namelijk vrij duidelijk. Ajax is in de wedstrijden waarin het met Bassey als centrumverdediger speelt, defensief nagenoeg even sterk als vorig seizoen onder Erik ten Hag. In de duels waarin Ajax experimenteerde met de Nigeriaanse Engelsman op de linksbackpositie was de ploeg verdedigend aanzienlijk kwetsbaarder.

Ook op individueel niveau onderstrepen de cijfers dat Bassey geen centrumverdediger annex back is, maar gewoon een centrumverdediger die soms in een vleugelrol wordt geforceerd. Met zijn moyenne op defensieve ingrepen als centrale verdediger laat Bassey dit seizoen het op één na hoogste succespercentage noteren. Opvallend, want in zijn wedstrijden als back wordt hij opvallend vaak gepasseerd op zulke momenten. De data wijzen dus duidelijk in één richting: Bassey kan een dominante verdediger zijn op de Nederlandse velden, maar alleen in een centrale rol.

In het thuisduel met NEC was op twee manieren duidelijk zichtbaar wat Bassey toevoegt ten opzichte van zijn concurrenten in de Amsterdamse selectie. Hoewel hij qua fysieke kracht ruim de sterkste en grootste is in de ploeg, bezit hij alsnog de explosiviteit, wendbaarheid en het voetenwerk om ver van zijn positie uit te stappen, op momenten dat dat nodig is. Meermaals was hij degene die doordekte op de zwervende Oussama Tannane, de man bij NEC waar de aanvallende ideeën vandaan moeten komen.

Beeld Screenshot ESPN

Maar het waardevolst was Bassey tegen NEC op de momenten dat de nog altijd hevig worstelende Owen Wijndal rechtsbuiten Elayis Tavsan kwijt was. De Nijmeegse rechtsbuiten is dit seizoen na Mohammed Kudus de effectiefste dribbelaar in de gehele eredivisie. Maar in de Johan Cruijff Arena sneuvelden meermaals wijd open counters omdat hij in de open ruimte niet voorbij de toegesnelde Bassey wist te komen.

Beeld Screenshot ESPN

Voor iemand met zijn bonkige bouw is Bassey extreem atletisch. Een bijzonder welkome kwaliteit voor dit Ajax, dat wekelijks nog altijd opvallend veel counters toestaat aan de tegenstander. Ten opzichte van Edson Álvarez – die ook nog eens nodig is op het middenveld met zijn duelkracht – oogt Bassey een stuk comfortabeler om met grote ruimtes in zijn rug kordaat op te treden tegen dit soort snelle uitbraken.

Vooruitgang in balbezit

Maar de criticasters van Bassey zullen vooral aanstippen dat de linkspoot áán de bal tekortkomt om bij Ajax te spelen. Een verwijt dat enkele jaren geleden ook te horen was toen met Davinson Sánchez een andere atypische Ajaxverdediger de kans kreeg om in fysiek opzicht wat missende kwaliteiten aan de ploeg toe te voegen.

Maar waar de later immens populaire Sánchez nog altijd geen sterke opbouwer is bij vervolgclub Tottenham Hotspur, suggereren de cijfers van Bassey dat er toch ergens een goede passer in hem schuilt. Waar hij machtig worstelde om als linksback mee te draaien in het Amsterdamse aanvalsspel, komen zijn passes richting vijandelijke helft als centrumverdediger stukken vaker aan.

Niet alleen lijkt Bassey qua zorgvuldigheid een stuk meer op zijn gemak in het Amsterdamse positiespel als hij centraal mag spelen, ook durft hij vaker de weg naar voren te zoeken. Gemiddeld per 90 minuten verstuurt hij liefst 10 succesvolle passes meer naar de vijandelijke helft als centrumverdediger dan als back.

Waar er in technisch opzicht zeker kritische noten te plaatsen zijn bij het spel van de druistige Bassey, lijken de defensieve lusten toch echt op te wegen tegen de opbouwende lasten. Ajax is defensief botweg beter mét Bassey in het verdedigingshart. Een permanente basisplaats op die positie lonkt.