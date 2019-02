De passie van Tagliafico geeft Ajax energie

De terugkeer van Nicolás Tagliafico was belangrijk voor Ajax, zowel defensief als offensief. Zonder de Argentijnse linksback kreeg de ploeg tien doelpunten tegen in twee duels, waarin de Amsterdammers vijf punten verspeelden.



Hoe maakt Tagliafico Ajax beter?

De overtuiging waarmee hij voetbalt zweept de rest van het elftal op. Hij wint veel van zijn duels en daarna schakelt hij in de hoogste versnelling naar voren. Hij dwingt zijn tegenstander in de achtervolging. De Zuid-Amerikaanse passie van Tagliafico geeft Ajax energie.



Maar kreeg Ajax VVV makkelijk op de knieën?

Dat niet. De ploeg blaakt niet van het zelfvertrouwen en viel voorzichtig aan. Ajax wilde niet in de val van VVV lopen. De Limburgse ploeg trok zich massaal terug op eigen helft en hoopte toe te slaan in de counter: met de beresterke Peniel Mlapa en de snelle Patrick Joosten.



Dusan Tadic vertelde al voor de wedstrijd dat hij liever met 1-0 won dan met 4-1.

Dat was om aan te geven dat de nul voor hem heilig was na al die tegendoelpunten van de laatste weken. Maar Ajax leefde op na de treffer van Hakim Ziyech in de 36ste minuut - een prachtige vrije trap - en gooide de schroom van zich af.



Heeft Ajax de trein weer op de rails?

Het begint weer ergens op te lijken. Het spel, vooral in de tweede helft, en de fraaie doelpunten van Kasper Dolberg, David Neres en Donny van de Beek beloven veel goeds. Neres speelde alleen de laatste zeventien minuten mee en de kleine Braziliaan leverde in die korte tijd ook nog een assist af op Klaas-Jan Huntelaar voor de 5-0. Maar vooral die 'nul', daar was Ajax heel hard aan toe.