De Oranjevrouwen moeten nu gaan jagen, dat is even wennen

U herinnert het zich misschien nog wel: de manier waarop de Oranjevrouwen zich onder bondscoach Sarina Wiegman kwalificeerden voor het EK dat komende zomer op de rol staat. Tien wedstrijden gespeeld, dertig punten, 48 doelpunten voor, slechts drie tegen. Nu ging het in de kwalificatie voor het WK van 2019 ook wat moeizamer onder Wiegman, toen uiteindelijk pas de play-offs een ticket opleverden voor het toernooi waarin Oranje de finale zou halen. De start van de kwalificatie voor het WK van 2023 is ook niet geworden wat iedereen ervan had gehoopt en verwacht. Een late gelijkmaker van Vivianne Miedema tegen Tsjechië afgelopen vrijdag (1-1) beperkte de schade nog enigszins, maar Nederland speelt maar acht wedstrijden in deze kwalificatie en kan zich weinig slippertjes veroorloven. De wedstrijd van vanavond is op papier het moeilijkst, tegen IJsland, de nummer zestien van de wereldranglijst. Oranje staat zelf vierde en treft in deze kwalificatie verder nog Wit-Rusland (53ste), Cyprus (126ste) en opnieuw Tsjechië (27ste).

Hoger op het veld

Het lastige voor Parsons is dat hij maar kort de tijd heeft om zijn visie in te passen. Voor zijn debuut had hij maar vier dagen om te trainen met zijn selectie. Daarom besloot de 35-jarige Engelsman ook niet te veel te schaven aan wat er al stond, een kern die al jaren zeer naar behoren presteert.

“Oranje speelt al een heel lange periode op een bepaalde manier en langzaamaan gaan we in de toekomst dingen veranderen, gebaseerd op het kwaliteitswerk dat al is gedaan,” aldus Parsons. “Dit team en de staf zijn heel succesvol geweest, dus het startpunt moet hetzelfde zijn. Ik kan ook niet te veel veranderen vier dagen voor mijn eerste wedstrijd, dat is gevaarlijk. Je hebt nu wat kleine veranderingen kunnen zien, dat ga je tegen IJsland weer zien en in oktober, bij de volgende duels, nog meer.”

Aniek Nouwen ondervindt dat als verdediger en basisspeler aan den lijve. “Mark wil ons als verdedigers hoger op het veld hebben als we veel aan het aanvallen zijn. Dat is anders dan voorheen,” legt de Chelseaspeelster uit.

Coulant

Parsons was afgelopen vrijdagavond opvallend coulant voor zijn ploeg, terwijl bijvoorbeeld sterspeler Vivianne Miedema kritisch was. “Een dag na de wedstrijd, in een groepsgesprek, bleek dat mijn visie gelijkwaardig was aan die van de spelersgroep,” aldus Parsons. “De speelsters staan dichter bij wat fout is gegaan dan wat goed is gegaan, dat is heel normaal. Maar ik kijk als een trainer die na vier dagen training, met een nieuwe staf en een nieuwe groep, vlak na een groot toernooi een wedstrijd moet spelen. Dan zie je dat ze al veel zaken collectief goed doen, terwijl ze in de dagen in aanloop naar het duel overladen zijn met informatie. Vanuit dat perspectief is het makkelijker om positief te zijn.”

Maar toch: in een WK-kwalificatie tellen zalvende woorden niet, maar alleen punten – hoe kort het tijdsbestek ook is dat Parsons heeft met zijn ploeg. Hij denkt aan de lange termijn, maar moet op de korte termijn presteren, zeker nu de Oranjevrouwen direct in de achtervolging moeten. “Dat geeft geen extra druk, hoor, die is er namelijk altijd,” vindt Parsons. Ook Nouwen blijft stoïcijns. “De wedstrijd tegen Tsjechië is geweest. We weten zelf dat we nu gewoon moeten gaan winnen én dat we dat kunnen. We hebben dus alle vertrouwen in de komende wedstrijden.”