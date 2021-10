De opdracht van Oranje tegen Gibraltar? Vooral blessurevrij blijven

Georginio Wijnaldum tijdens een persconferentie van het Nederlands elftal op de KNVB Campus. Beeld ANP

De uitslag op 30 maart was 0-7. En Ryan Gravenberch maakte bij rust een invalbeurt op de opvallende positie van offensieve rechtsback. Maar van de vorige wedstrijd tegen Gibraltar onthouden we eigenlijk alleen nog dat Daley Blind fors geblesseerd raakte.

In een niemendalletje tegen de goedwillende amateurs ging op een onbewaakt moment zijn clubseizoen aan flarden. Eigenlijk is dat het enige gevaar dat altijd op de loer ligt in dit soort potjes, ook vanavond bij de return in de Kuip.

Schorsing

Op voorhand staat al vast dat Oranje waarschijnlijk gaat winnen. Maar wordt het ook een zege zonder averij? Fysiek. En daarnaast in kaartenlast. Vijf spelers weten dat ze op één gele kaart van een schorsing staan. Anders missen ze het uitduel met Montenegro in november. Ter herinnering: in maart pakten Gravenberch en Davy Klaassen hun eerste prent nota bene in Gibraltar.

Van Gaal zou er naar kunnen wisselen, als de stand het toelaat. Hoewel hij laatst nog zei dat hij vijf wisselmogelijkheden ‘toch vooral een nuttige reglementswijziging vindt voor clubcoaches.’ “Anders dan zij heeft een bondscoach maar acht of tien wedstrijden in een kwalificatiecyclus waarin hét moet gebeuren.’’

In de beginopstelling komen er vanavond twee zekere wijzigingen vergeleken met Letland - Nederland van afgelopen vrijdag. Georginio Wijnaldum keert terug na zijn schorsing. En Noa Lang start in plaats van Cody Gakpo, die met een lichte hersenschudding het trainingskamp heeft verlaten. Voor Gakpo is Arnaut Danjuma (Villarreal) opgeroepen.

Basisplaats Wijnaldum

Van Gaal was te spreken over het debuut van Lang vrijdag in Riga. “Bij hem zag je wel dat hij iets wilde laten zien, dat vind ik wel leuk, die lef,” aldus de bondscoach, die verbaasd opkeek toen Lang al snel van positie gewisseld was met Gakpo. Van Gaal, met een lach: “Dat is toch ook ongelofelijk, dat hij gewoon tegen een andere speler zegt: ik ga links spelen. Dat heb ik gelijk gecorrigeerd, want ik wilde hem op rechts zien.”

Voor Wijnaldum wordt het zijn eerste basisplaats in een wedstrijd in een maand tijd. Een gekke gewaarwording voor een speler die jarenlang bij zijn club en bij Oranje nagenoeg alles speelde. Maar bij Paris St.-Germain kiest coach Mauricio Pochettino momenteel voor anderen.

In Riga keek Wijnaldum naar Oranje op een stoel op de sintelbaan. “Met zenuwen, wat ik normaal zelden of nooit heb. Maar nu had ik zelf geen invloed op de wedstrijd als geschorste speler. Gibraltar? Het is goed om hongerig te zijn. Als je veel goals kunt maken, moet je dat niet nalaten. Maar we moeten het ook zakelijk kunnen zien. Niet geforceerd zo’n wedstrijd spelen.’’

Grootste overwinning

Wijnaldum was zelf ooit betrokken bij de grootste overwinning van Oranje in de geschiedenis. 11-0 tegen San Marino in september 2011. Een decennium geleden dus. Wat hij zich ervan herinnert is dat hij ‘eigenlijk alleen met mezelf bezig was.’ “Het was mijn debuut. Dan ben je nog niet bezig met hoe alles in het team geregeld is. Ik heb nog wel het beeld voor me dat als we scoorden, niemand in de ploeg tevreden was. Het was: snel bal ophalen en op jacht naar meer.’’

Van Gaal hoopt de goed gevulde Kuip - al bijna 35.000 mensen kochten een kaartje - te trakteren op een leuker kijkspel dan tegen Letland. “Het wordt leuker als we na 1-0 ook snel 2-0 kunnen maken. Dan valt de organisatie van dit soort ploegen uit elkaar. Vrijdag maakten we die tweede goal niet. Wij hielden Letland zelf in de wedstrijd.’’