De ontknoping van dit voetbalseizoen draait voor Ajax om fitheid en vertrouwen

Davy Klaassen, hier in duel met Laros Duarte, wist de gelijkmaker te scoren op aangeven van Dusan Tadic. Beeld Olaf Kraak/ANP

Wie gelooft nog in de titelkansen van PSV na het gelijkspel tegen FC Twente (3-3) en de 3-1 zege van Ajax op FC Groningen? Het gaatje is een gat van vier punten geworden, met nog slechts zes duels te gaan. PSV-trainer Roger Schmidt leek dan ook vooral zichzelf moed in te spreken na het zwakke optreden van zijn ploeg in Enschede: “Er is nog van alles mogelijk, zeker als je Ajax de laatste weken ziet worstelen.”

Beide titelkandidaten waren zaterdagavond in een lastige uitwedstrijd een helft lang het spoor bijster. Met één groot verschil: PSV stond na een half uur al met 3-0 achter, terwijl Ajax in de extra tijd van de eerste helft een 1-0 achterstand omboog in een 2-1 voorsprong. In die paar minuten legden de Amsterdammers de basis voor de overwinning, en misschien wel voor het 36ste landskampioenschap.

FC Groningen stond na 45 minuten volkomen verdiend op voorsprong. Ajax schoot op alle fronten tekort in stadion Euroborg. Het lukte de Amsterdammers niet de thuisploeg onder druk te zetten, en ook verdedigend wankelde de koploper van de eredivisie die aantrad zonder Lisandro Martínez en Edson Álvarez. Zo makkelijk als Paulos Abraham in de 20ste minuut het veld kon oversteken, zoveel ruimte als Jørgen Strand Larsen van Perr Schuurs vervolgens kreeg om uit te halen, en zo zwak het verweer van keeper Andre Onana was op het schot van de Noor: 1-0.

Zorgen over de nul

Met de Kameroener onder de lat lukt het Ajax maar niet om de ‘nul’ te houden zoals Remko Pasveer op doel daar vrijwel altijd wel in slaagde. Dat zal Ten Hag zorgen baren. Anderzijds ziet hij bij de concurrent een keeper die een veel zwakkere indruk maakt: ook tegen FC Twente ging Joël Drommel een paar keer flink in de fout.

PSV kwam het dramatische begin in De Grolsch Veste slechts deels te boven. Met invaller Cody Gakpo na rust als aanjager sleepte de ploeg er ternauwernood een punt uit. Spijt dat hij niet met Gakpo was begonnen, had Schmidt niet. “Eigenlijk had Cody helemaal niet moeten spelen vandaag. Het was te kort na zijn blessure. Maar we hadden hem nodig.”

Dat gold ook voor Erick Gutiérrez. Hij stond in de nacht van woensdag op donderdag nog negentig minuten op het veld bij de interland Mexico-El Salvador en maakte tegen FC Twente een verre van frisse indruk. Zijn land- en ploeggenoot Álvarez werd zaterdag door Ten Hag wel aan de kant gehouden.

Ontknoping

Fitheid en vertrouwen – ze gaan een rol spelen in de ontknoping van dit voetbalseizoen. PSV moet zich na de knauw in de competitie prepareren op de uitwedstrijd tegen Leicester City, donderdag, in de kwartfinales van de Conference League, terwijl Ajax deze week rustig kan toewerken naar de thuiswedstrijd tegen Sparta.

De selectie zal zich gesterkt voelen door het feit dat de schaal weer een beetje dichterbij is gekomen. En dat het elftal zich de laatste tijd telkens door de moeilijke momenten (Cambuur, RKC, Feyenoord) heen vecht, behoudens dan die ene zondagmiddag in Deventer tegen Go Ahead Eagles.

In Groningen greep Ajax dankbaar de uitgestoken hand van oud-Ajacied Damil Dankerlui. In de extra tijd van de eerste helft maakte de rechtsback eerst een dekkingsfout, waardoor Dusan Tadic de bal panklaar neer kon leggen voor Davy Klaassen (1-1). Even later kreeg Dankerlui de bal uit een voorzet van Noussair Mazraoui in het strafschopgebied ongelukkig tegen zijn arm. Er ontstond de nodige commotie omdat arbiter Nijhuis de handsbal was ontgaan en hij affloot voor de rust. De var attendeerde hem op de overtreding waarna de eerste helft nog een zeer kortstondige verlenging kreeg. Daarin schoot Tadic vanaf elf meter raak (1-2).

‘Winnaarsmentaliteit’

Het bleek achteraf beslissend voor de wedstrijd. Groningen probeerde het nog wel na rust, Strand Larsen kreeg een goede kopkans, maar daarop reageerde Onana alert. Ajax had de zaken tactisch veel beter voor elkaar. Kort voor tijd maakte Berghuis op aangeven van Brian Brobbey nog 1-3.

Ten Hag wilde zich niet rijk rekenen met de zege en de vier punten voorsprong op PSV. “We hebben de laatste weken in wisselende samenstellingen gespeeld. De automatismen waren soms weg. Maar de winnaarsmentaliteit in deze selectie is groot. Als we de komende tijd in onze vaste formatie kunnen aantreden en dezelfde mentaliteit houden, kan het een mooie finish worden.”

Ten Hag: ‘In buitenland worden spelers met meer respect behandeld’ Na FC Groningen-Ajax ging het ook over het onthaal dat Dusan Tadic kreeg van de fans van zijn voormalige club. Een deel van het publiek floot hem uit. “Dat verdien ik niet, vind ik. Groningen zit in mijn hart, ik heb de mensen blij gemaakt en de club heeft geld aan mij verdiend. Ze waren trots dat ik hier speelde en we hebben de beste resultaten in de historie van Groningen geboekt. Ik ben dan ook heel teleurgesteld.” Volgens trainer Erik ten Hag worden spelers in het buitenland met meer respect behandeld. “Een deel van ons publiek heeft zich ook tegen Daley Blind gekeerd, tijdens Ajax-Feyenoord. Ik vind dat niet kunnen. Er loopt geen speler op de Nederlandse velden met de palmares van Daley Blind. Hij heeft ons voetbal en Ajax zoveel gebracht.” Blind werd in de klassieker gewisseld. Die wissel werd door een deel van het publiek met gejuich begroet. Hij liet na de wedstrijd (en de zege) de ereronde aan zich voorbijgaan. Ten Hag: “Hij was geëmotioneerd. Ik kan dat begrijpen.” Davy Klaassen viel zijn trainer bij: “Een eigen speler fluit je niet uit. En ik merk dat het Daley raakt. Ik wil niet voor hem spreken, maar hij houdt van Ajax. Het is zijn club. Dan doet dat pijn. Mensen die hem uitfluiten zijn in mijn ogen geen echte supporters.”

Resterend programma Ajax: Sparta (thuis), NEC (uit), PEC Zwolle (thuis), AZ (uit), Heerenveen (thuis), Vitesse (uit) PSV: RKC (thuis), Cambuur (uit), Willem II (thuis), Feyenoord (uit), NEC (thuis), PEC Zwolle (uit)

