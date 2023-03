De netten in De Kuip hebben zo weinig indruk gemaakt dat ik me ze niet eens kan herinneren

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 4 voor puristen

Is het erg dat er netten hangen tijdens de halve bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax? Men zegt van wel ‘voor de supporters en voor ESPN’. Ze herinneren zich die netten van een paar weken terug, of een paar maanden, wie weet. Ik niet meer, zo weinig indruk hebben ze op me gemaakt. Tv-mensen kunnen er niet tegen als iets hun beeld in de weg zit.

We hadden ooit een cameraman die midden in een scène, we waren net lekker op dreef, opeens zijn camera van de schouder liet zakken en ‘hengelschaduw’ riep. Met zijn allen bogen we ons over het scherm van de monitor. In een hoekje heel ver weg zagen we een streep van twee centimeter schuin naar boven weglopen, de schaduw van de hengel waaraan de microfoon hing. Die netten zijn een hengelschaduw: wie er niet op let, ziet niks.

