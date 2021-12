De negen CL-goals van Ajaxspits Sébastien Haller ontleed

Sébastien Haller. Beeld ANP

De Champions League en Sébastien Haller: het is al maanden een gouden combinatie. Het lijkt wel of elke kans een doelpunt is bij een spits, die tot dit seizoen nog nooit op het allerhoogste podium acteerde.

Maar welke van zijn negen treffers vertellen het meest over zijn kwaliteiten? Wat ziet zijn trainer Erik ten Hag? Videoplatform InStat biedt de mogelijkheid om alles rustig terug te kijken. En dan zeg je na een uurtje achter de laptop: misschien toch die twee goals laatst tegen Besiktas. Want in de 1-1 en de 1-2 tegen de Turken kwam ook veel terug van de spelprincipes die Ajax als team heeft.

Halfruimte

Neem de eerste goal die avond: Ajax bouwde op over rechts, maar het spel werd verlegd naar links. Daar herkende Nicolás Tagliafico het juiste moment om zonder bal diep te sprinten. De linksback deed dat in vakjargon ‘in de halfruimte’. Ofwel ‘aan de binnenkant’, want linkerspits Dušan Tadić maakte het veld ondertussen bewust zo breed mogelijk ‘aan de buitenkant’.

En terwijl Lisandro Martínez een steekbal op de sprintende Tagliafico gaf, was Haller vanaf zijn spitspositie ook al gaan lopen. Net een fractie eerder dan de verdedigers, wat hem net dat metertje voorsprong gaf om uit een breedtepassje van Tagliafico te scoren.

“Verdedigers letten wel op de bal die in de opbouw van kant wisselt. Maar denken ze op zo’n moment ook al verder vooruit? Haller is altíjd bezig met vooruitdenken,” zegt Erik ten Hag als we hem naar dit doelpunt vragen. “Hij wist al wat er moest gebeuren toen Tagliafico de diepte koos. Het lezen van het spel, dat zag je hier inderdaad mooi terug.”

Tweede paal

Bij de winnende 1-2 later in de wedstrijd tikte Haller bij de tweede paal een half mislukt schot op doel van Martínez binnen, na een ingestudeerde vrije trap van Tadić. Ten Hag, glimlachend: “Die tweede van Haller was een Jurrie Koolhofje! Ik speelde vroeger samen met Jurrie. En werkelijk waar elke bal die doorschoot naar de tweede paal, daar leek Jurrie op voorbereid. Stond-ie al klaar om ’m daar in te tikken. Martínez raakte de bal nu niet goed, maar dan is daar je vangnet. Dat is ook typisch Haller, slim zijn in het positie kiezen. Net als Koolhof.”

Dinsdagavond, bij poulewedstrijd nummer zes in de Champions League, is de échte druk er niet voor Ajax en de spits die al zeker zijn van de tweede ronde. Maar Haller kan wel een fraaie persoonlijke mijlpaal bereiken: als topscorer de winterpauze van de Champions League in. Negen treffers zijn er nu evenveel als Bayernspits Robert Lewandowski, die de poulefase woensdag afsluit tegen FC Barcelona.

De basis legde Haller in september in de eerste wedstrijd thuis tegen Sporting. De Ivoriaan scoorde toen meteen vier keer. Bij alle vier de goals sloeg hij toe binnen het strafschopgebied. Net als trouwens bij de overige vijf. “Ik zeg altijd: de meeste goals in het topvoetbal vallen in de dubbele 5-meter (afstand vanaf de doellijn richting de penaltystip gerekend, red.) Een goede spits heeft dáár timing en scherpte,” zegt Ten Hag.

De mooiste

In Lissabon kwam de aanvoer telkens vanaf rechts. Vleugelspits Antony draaide de linksback van Sporting dol en gaf drie assists. De andere voorzet kwam van rechtsback Noussair Mazraoui. De aanvoerlijn vanaf rechts draait deze hele Champions League al op volle toeren, met ook Steven Berghuis als aangever, thuis tegen Besiktas. Haller scoorde toen met zijn dijbeen bij de eerste paal na een indraaiende voorzet. Vanaf links bereidde Daley Blind een treffer van Haller voor thuis tegen Borussia Dortmund. En vanaf links kwamen dus ook de twee goals in Istanboel.

De mooiste van de negen? Dan toch maar die goal op bezoek in Dortmund begin november. Een half achterwaartse kopbal van dichtbij over de keeper heen na 84 minuten. Weer op aangeven van Antony en met een vent vol in zijn nek. Haller koppelde in dat lijf-aan-lijfgevecht met Manuel Akanji fysieke kracht aan de timing in ‘de dubbele vijf-meter’ waar Ten Hag het over had.

Topscorer CL • Sébastien Haller (Ajax) 9 goals

• Robert Lewandowski (Bayern München) 9

• Christopher Nkunku (RB Leipzig) 7

• Cristiano Ronaldo (Manchester United) 6

• Mohamed Salah (Liverpool) 6

• Karim Benzema (Real Madrid) 5

Ook typisch Haller: goals viert hij met medespelers. De man van de assist kan altijd op een bedankje rekenen. Hij is geen Mateja Kezman die met twee duimpjes pontificaal op zijn eigen naam op zijn shirt wijst. Geen spits die ploeggenoten wegduwt, omdat hij graag alleen zijn feestje viert.

“Ik ben hier om de kansen af te maken. Maar dat ik zo veel scoor heeft veel te maken met hoe de ploeg speelt. We vullen onze rol allemaal goed in,” zegt Haller zelf. En ja, over zijn voorlopig laatste goal, dat Jurrie Koolhofje tegen Besiktas, daar heeft hij zijn eigen uitleg bij. “Het was geen toevalstreffer. Het was al de derde keer dat dit gebeurt met Licha. Dat hij op doel schiet en ik scoor. Het heeft ook met ervaring te maken dat ik daar sta. Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe beter je kunt voorspellen waar de bal komt. Je hebt altijd geluk nodig. Maar dat geluk dwing je ook af.”