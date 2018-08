De mogelijke tegenstanders van Ajax in de Champions League

Alle 32 clubs zijn verdeeld over vier potten (zie hieronder). Tijdens de loting, die donderdag om 18:00 uur begint, komt telkens één ploeg uit een pot in een groep. Ajax is terug te vinden in pot 3.



Zo zou Groep A kunnen bestaan uit Real Madrid, Manchester United, Ajax en Internazionale. Maar het is ook mogelijk dat Ajax wordt gekoppeld aan Lokomotiv Moskou, FC Porto en Young Boys.



De verdeling:



Pot 1: Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Moskou



Pot 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk,

Napoli, Tottenham Hotspur, Roma en (Benfica of PAOK)



Pot 3: Liverpool, Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, AJAX, CSKA Moskou, (PSV of BATE Borisov) en (Red Bull Salzburg of Crvena Zvezda)



Pot 4: Valencia, Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Internazionale, 1899 Hoffenheim, AEK Athene



40 miljoen euro

Iedere club wordt ingedeeld in een pot op basis van de eigen plek op de UEFA-lijst. PSV, Red Bull Salzburg en Benfica zijn nog niet zeker en strijden woensdagavond nog om een plek in de groepsfase.



Ajax is na vier jaar terug in de groepsfase van de Champions League. Op bezoek bij Dinamo Kiev miste de club de ene na de andere mooie kans, maar 0-0 volstond voor een plaats in de hoogste klas van het Europese club voetbal. Het bereiken van het hoofdtoernooi levert de club 40 miljoen euro op.



