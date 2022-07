De metamorfose van Ajax mag juist nu wat kosten

De spelers van Ajax lopen zich warm voor het oefenduel van afgelopen vrijdag met KAS Eupen. Beeld Ajax Images

Niet alleen op Schiphol liepen de vakantiegangers elkaar het afgelopen weekend weer plat. Zo’n twintig kilometer verderop begon vrijdag plots ook het spitsuur bij Ajax op sportpark De Toekomst. Lisandro Martínez nam voor de povere remise tegen KAS Eupen geëmotioneerd afscheid. Al snikkend stelde de Argentijnse mandekker dat hij zijn teamgenoten als familieleden was gaan beschouwen in de drie jaar nadat hij voor 7 miljoen euro was overgekomen van Defensa y Justicia.

Diezelfde Martínez wordt, naar nu blijkt, niet voor maximaal maar minimaal 57,37 miljoen euro bij Manchester United herenigd met trainer Erik ten Hag. Daar gaat de verdediger 120.000 pond per week verdienen. Het uitzwaaien, wat de in de zomerstop vertrokken Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch (Bayern München) en Sébastien Haller (Borussia Dortmund) amper gegeven was, bleek het begin van een aflevering van Hello Goodbye.

Chico

Ondertussen nam Francisco Conceição in Porto afscheid van zijn vader en trainer Sergio. Ajax activeert de ontsnappingsclausule (5 miljoen euro) in het contract van Chico, die meerdere voorstellen van zijn club afwees en zaterdagochtend op het vliegtuig stapte naar Amsterdam. Met de rappe, handige en linksbenige rechtsbuiten hoopt Ajax de toekomstige opvolger van Antony langzaamaan klaar te stomen.

Ook directe versterkingen bleken een paar uur later onderweg. Zo vond de voorbije dagen een doorbraak plaats in de complexe onderhandelingen met RB Leipzig over Brian Brobbey, op wie wijlen Mino Raiola bij de transfervrije overstap vorig jaar een fikse doorverkooppercentage bedong. Voor een bedrag van 17 miljoen euro sluit Ajax de verloren zoon en trefzekere huurling tot medio 2027 in de armen.

Net als Conceição en Brobbey sluit waarschijnlijk ook Calvin Bassey deze week waarschijnlijk nog aan in Oostenrijk. Ajax nadert een akkoord met Rangers over de Nigeriaanse verdediger, die vooral in de route naar de Europa League-finale indruk maakte op de leiding. Die bombardeert de opvolger van Martínez tot duurst gekochte Ajax-verdediger en – mogelijk – duurste vertrekker uit Schotland ooit (in totaal ongeveer 26 miljoen euro).

Calvin Bassey in het shirt van Rangers. Beeld Getty Images

Zo is Ajax in een knotsgekke transferzomer het middelpunt van Europa. Eens niet alleen als de grote kweekvijver waaruit de Duitse, Engelse en Spaanse top vist, maar plots ook als een big spender. Dat Ajax deze week de grens van 80 miljoen euro slecht en het record van 63,2 miljoen euro uit heel het seizoen 2020/2021 verpulvert, heeft vooral met het vertrek van vaste krachten en daarmee het begin van een nieuwe cyclus te maken.

De voorbije jaren ervoer Ajax dat het zich loont veel inkomsten uit transfers in de selectie te pompen. Met routiniers als Dusan Tadic, Daley Blind en Davy Klaassen en talenten als Antony en Martínez werden kampioensploegen gesmeed. Haller verdiende zijn recordbedrag (22,5 miljoen van West Ham United) met twee landstitels, een verbluffende CL-poulefase, topscorerstitel en winstgevende transfer (34,5 miljoen maximaal) dubbel en dwars terug. De club trekt met zijn transfer en die van Martínez een handvol jonge nieuwelingen aan dat het elftal voor jaren moet dragen.

De ambitie en doelstelling geven Ajax ook weinig andere keus dan te investeren in plaats van te gokken op jeugd. Technisch duo Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra hield trainer Alfred Schreuder voor dat hij moet bouwen aan een nieuwe stuntploeg en dat Ajax de extra transferinkomsten daarvoor ook wilde herinvesteren. Wel heeft de club daarbij rekening te houden met een jaarlijkse winst van 50 miljoen uit transfers om quitte te spelen, stelde de inmiddels vertrokken directeur Marc Overmars vorig jaar.

Brian Brobbey en Kenneth Taylor. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Het smijten met geld is ondanks de uitgaande topdeals dan ook niet zonder risico’s. Zeker niet als Ajax te veel dure uitglijders als Mohamed Daramy noteert en zo een keer buiten de koningsklasse valt. Dat gebeurde niet. De club slaagt er al jaren in de financiële slagkracht te projecteren op het veld, waardoor Ajax zich komend seizoen als eerste club vijf keer op rij tot nummer één van Nederland kan kronen.

Over risico’s gesproken, Ajax weet ook dat een groot deel van de investeringen komend jaar juist sneller kan worden terugverdiend. Dankzij een geweldige opmars in Europa moet het raar lopen wil Nederland volgend jaar niet met twee directe CL-tickets eindigen. En het flink investerende Ajax weet dat het nog gekker moet lopen wil de club zonder zo’n entreebewijs, die alleen al tientallen miljoenen aan startgeld oplevert, eindigen.

Die jackpot groeit flink als een jaar later, in 2024, de opzet van het miljardenbal verandert. Ook dan wil Ajax vooraan zitten. Niet door veel nieuwe en grote mutaties, maar juist door de selectie die later deze week in Oostenrijk nagenoeg compleet en rond moet zijn voor jaren intact te houden.