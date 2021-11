De meesterwerkjes van ‘professor’ Ten Hag: ‘Ongekend wat hij met Ajax laat zien’

Besiktas is vanavond de vijftiende tegenstander van trainer Erik ten Hag op vreemde bodem in het hoofdtoernooi van de Champions League. Alleen Liverpool kreeg zijn Ajax op de knieën, terwijl tal van andere giganten kennismaakten met een stuntploeg. Hoe zwaar tellen de meesterwerkjes van de begeerde coach in de Europese top?

De spectaculaire rit door de koningsklasse begon ruim drie jaar geleden in München met een surprise (1-1) en had Dortmund (1-3) voorlopig als laatste, succesvolle stop. Bij slechts één buitenlandse halte, op Anfield, gingen Ajax en vooral keeper Andre Onana kopje onder (1-0).

Bij negen van de dertien andere uitwedstrijden, waaronder ook tegen Real Madrid, Tottenham Hotspur en Juventus, ging Ajax met de volle buit aan de haal. Vier keer sleepten de Amsterdammers een punt uit het vuur. Een reeks waar, van de huidige succescoaches, alleen Pep Guardiola eerder aan kon tippen. Vanaf zijn debuut in 2018 dirigeerde Ten Hag Ajax naar 32 treffers op vreemde bodem, waaronder vier in Estadio Bernabeú (1-4) en op Stamford Bridge (4-4).

Sensationeel duel

Bij dat sensationele duel was Chelseas topscout Piet de Visser aanwezig. “We werden lang weggespeeld. Er zijn kleinere clubs die stunten met verdedigend voetbal, maar Ajax doet dat door gewoon vol voor de winst te gaan.”

Buiten Londen kunnen ze erover meepraten. Wat opvalt, is dat de elftallen van Ten Hag in de voorbije Champions League-edities buitenshuis beter boerden dan in eigen huis. De verklaring daarvoor ligt vooral in de beperkte ruimte die opponenten in Amsterdam doorgaans weggeven, verklaarde Ten Hag eerder al. Dit seizoen is van verschil nauwelijks sprake. Als eerste Nederlandse club won Ajax de eerste vier groepsduels – daarin voetbalde de ploeg bovendien de meeste kansen bij elkaar van alle 32 deelnemende clubs. Met een zege in Istanboel maakt Ajax, dat nu al een fraai doelsaldo heeft (+12), nog steeds kans om de dominantste groepswinnaar tot dusver te worden. Twee jaar geleden overwinterde de latere kampioen Bayern met 18 punten en 24 gemaakte goals, tegenover vijf tegentreffers.

Na een paar vroege eliminaties zetten buitenlandse media het vergrootglas de voorbije maanden weer op de ‘professor’ en diens nieuwe meesterwerkjes. Naast tactische analyses over het flitsende voetbal en verhalen over de talentenfabriek die Ajax weer blijkt te zijn, regent het al het hele jaar geruchten.

Trainer geniet meeste interesse

Het is nu niet een van de exceptionele talenten, maar de trainer die plots de meeste interesse geniet. Temeer omdat hij nu heeft bewezen dat Ajax’ triomftocht van 2019 niet op zichzelf staat. Ten Hag werd en wordt gekoppeld aan topclubs uit Duitsland, Spanje en Engeland. Zo is hij bij Manchester United in beeld om de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer op te volgen.

De in de Engelse top actieve De Visser kijkt niet op van de toenemende interesse. “Ten Hag zal bij menig topclub op de tong liggen. Grote clubbazen willen de beste zijn en kijken vooral naar resultaten. Dan heb je ook nog eigenaren die dat met mooi voetbal willen doen. Ten Hag toont beide en daar heeft hij enorm mee gescoord in het buitenland.”

Zo is de Tukker te boek komen te staan als een van de kroonprinsen van het Europese trainersgilde. In hoeverre houdt die status verband met zijn stunts in de Champions League? “Daar wordt absoluut op gelet,” zegt De Visser. “In Engeland praat iedereen over het Ajax in de Champions League en niet in de eredivisie. Wat Ajax Europees laat zien, met dank ook aan de aankopen van directeur Marc Overmars, is ongekend.”

Geen schoothondje

Ten Hag bewees zich de voorbije jaren als tacticus door topclubs en toptrainers af te troeven, als troubleshooter door zijn elftal stoïcijns op koers te houden voor de dubbel toen hij plots met een dopingzondaar (Onana), een verdachte van een steekincident (Promes) en een niet-geregistreerde topaankoop (Haller) zat én als opleider door talenten naar de Europese elite te duwen. Zij trokken de lijn in de top nog niet allemaal door, maar spreekt dat voor of tegen Ten Hag? Er zijn wel trainers met meer charisma en ervaring in het werken met wereldspelers, maar volgens De Visser hoeft dat Ten Hag geen parten te spelen.

“Ik zie een trainer die zich sterk heeft ontwikkeld door zijn carrière op te bouwen en door leergierig te zijn. Ten Hag luistert naar anderen. Dat deed hij aanvankelijk ook bij Ajax. Je moet de wensen van topspelers niet negeren, want dan ben je door hun invloed snel gezien, maar je moet ook geen schoothondje zijn. Het is zaak om ze met kennis en oefenstof te overtuigen. Dat kan hij heel goed.”

“Ik heb weinig twijfels bij Ten Hag. Dat komt ook doordat trainers in mijn ogen een beetje maniakaal moeten zijn. Hij heeft dat ook. Die gedrevenheid, het continu eisen van verbetering en het wijzen naar mindere momenten als Dortmund met 4-0 wordt verslagen. Zo houdt hij spelers met beide benen op de grond. Ik heb vaak gezien dat spelers niet werden gecorrigeerd en daardoor minder gingen presteren. Je moet daarin ook niet doorslaan, zoals Antonio Conte, want dan krijgt je werkwijze een houdbaarheid. Ook dat heeft Ten Hag dondersgoed in de gaten.”