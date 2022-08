De mannen met vuurwapens wilden 13 miljoen zien van Paul Pogba

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Paul Pogba

Als dit een film zou zijn, ging ik ernaartoe. Nu het realiteit is, moet ik ervan gruwen. In maart van dit jaar bezocht Pogba zijn ouders in Lagny-sur-Marne, een stadje op een half uur van Parijs. Na het familiebezoek werd Pogba gedwongen met jeugdvrienden van hem mee te gaan naar een flat in de buurt. De dwang werd uitgeoefend door twee hem onbekende types met vuurwapens. Ze wilden graag 13 miljoen zien. In de lente kwam de vriendengroep naar Manchester en in juli naar Turijn, waar Pogba een contract bij Juventus tekende. Hij waarschuwde de juridische afdeling daar dat hij werd gechanteerd. Hij noemde onder anderen zijn broer. Die postte dit weekend een boze tweet. Hij had hiermee niks te maken. Echt niet. ‘Ik had wel dood kunnen zijn door jouw fout.’ Geld in het voetbal betekent rottigheid op veel niveaus.