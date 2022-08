De loopbaan van Cristiano Ronaldo is voorbij

Beeld Artur Krynicki

Een 3 voor Cristiano Ronaldo

Adoratie en te veel geld leiden onherroepelijk tot karakterveranderingen. De Amerikaanse schrijver F. Scott Fitzgerald schreef: ‘Laat me iets zeggen over de superrijken. Ze zijn anders dan u en ik.’ Hij bedoelde er de rijk geborenen mee, maar ook in het geval van absolute topvoetballers die al voor hun twintigste miljonair zijn, gaat het meestal op. Ronaldo die op Carrington in zijn eentje zit te lunchen, gemeden door teamgenoten op de vlucht voor zijn humeur. Of de clash tussen Mbappé en Neymar, die de sfeer binnen het beste PSG in jaren dreigt aan te tasten. Geld en roem zijn verworvenheden van buitengewone talenten. Zijn de toppen bereikt, blijkt dat er niets te genieten valt. ‘Ze zijn cynisch als wij vertrouwen,’ voegde Fitzerald aan zijn uitspraak toe. De loopbaan van Ronaldo is voorbij. Wat rest zijn honderden miljoenen en een verstikkende eenzaamheid.