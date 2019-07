De Ligt zingt Three Little Birds voor selectie Juventus

Matthijs de Ligt tijdens de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in Singapore. Beeld EPA

De kersverse verdediger van de Italiaanse club koos voor Three Little Birds van Bob Marley, het lied dat de afgelopen tien jaar uitgroeide tot een lijflied van de Ajacieden en fans.

Het lied werd iets meer dan tien jaar geleden voor het eerst door honderden fans gezongen na de vriendschappelijke wedstrijd tegen Cardiff City in het stadion van de tegenstanders. Na afloop werden de aanwezige supporters nog even vastgehouden in het uitvak tot alle fans van Cardiff City het stadion hadden verlaten. Op dat moment draaide de stadion-dj Three Little Birds, waarop de Ajacieden begonnen mee te zingen.