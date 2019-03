De Ligt: 'We waren niet onszelf tegen AZ'

"Maar ik weet wel dat we onszelf niet waren. AZ zat er bovenop, wij hebben ons laten afbluffen. We waren niet scherp en AZ was dat wel. Wij verloren alle duels en elke tweede bal was voor AZ. Er zaten zó veel slordigheden in ons spel, vooral in de eerste helft."



De Ligt gaf bij FOX Sports toe dat Ajax in de titelrace een flinke klap had geïncasseerd. "Als je kampioen wil worden, mag je geen off-day hebben. Maar dit was er een van ons. AZ heeft gewoon verdiend gewonnen."



'Nog niets beslist'

"Ik weet ook niet wat dat is," zei Daley Blind. "Maar als je kampioen wil worden, dan moet je het iedere week laten zien."



Bij een zege op AZ had Ajax over twee weken in de volgende speelronde van de eredivisie tijdens een rechtstreeks duel met koploper PSV een aanval kunnen doen op de koppositie van de eredivisie. Nu moet de club uit Amsterdam voorkomen dat de lijstaanvoerder een voorsprong van acht punten neemt en een voorschot neemt op prolongatie van de landstitel.



"Natuurlijks is er nu nog niets beslist," zei Blind. "Als we PSV verslaan, dan is het verschil nog maar twee punten. En we hebben dit seizoen al laten zien dat we goed kunnen voetballen. Maar het is wel doodzonde. Die wedstrijd tegen PSV had om de koppositie moeten gaan."



