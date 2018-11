De Ligt: We liepen soms beetje te kloten

"Om eerlijk te zijn speelden we niet op honderd procent," zei De Ligt. "We liepen soms een beetje te kloten, maar winnen wel met 7-1."'



"Het verschil is soms best wel heel groot," doelde De Ligt op de weerstand die Ajax vaak in de eredivisie of Champions League krijgt. 'Na zo'n duel met Benfica van woensdag ben je helemaal kapot. Als jonge speler zou je eigenlijk elke wedstrijd de limiet moeten opzoeken. Dat gebeurt in dit soort duels te weinig."



Toch merkte De Ligt dat het ook tegen Excelsior gevaarlijk is om op de handrem te spelen "Dat doelpunt van Excelsior was inderdaad mijn fout," erkende hij. "Vorig seizoen schoot ik hier ook al in eigen doel. Het is mijn stadion denk ik niet."