De Ligt: We hebben het goed aangepakt

"Ik denk dat we het goed hebben aangepakt," zei de aanvoerder bij Veronica. "Alleen jammer van die tegentreffer vlak voor rust."



Juventus kwam in de 45ste minuut op voorsprong door Cristiano Ronaldo. "Dat terwijl er voor ons eigenlijk niets aan de hand was," vervolgde De Ligt. "Zij kregen misschien een paar kansjes, maar waren niet echt gevaarlijk. Wij speelden de bal rond en wachtten tot er een 'gaatje' kwam. Voorzetten geven tegen deze ploeg heeft geen zin. We deden dat goed en kregen op deze manier ook wel de mogelijkheden."



"Ajax heeft veel potentie," vervolgde De Ligt. "Vooral in de Champions League komt dat er heel goed uit. We staan niet voor niets in de kwartfinale. Nu weten we dat we in de tweede wedstrijd alles moeten geven. In Turijn is Juventus heel sterk, dat is bij iedereen bekend."