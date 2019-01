De Ligt: 'We hebben een mentale klap gekregen'

"Ik denk dat wij van ons tweeën het minste uit dit weekeinde komen," zei De Ligt bij FOX Sports, doelend op de titelstrijd tussen PSV en Ajax. De Eindhovenaren hebben nu nog steeds twee punten voorsprong.



"Iedereen is hier goed ziek van. Wij hebben een mentale klap gekregen," erkent De Ligt. "Hoe moeilijk het ook is en hoe erg we ook balen, we moeten onze rug rechten. Donderdag spelen we voor de beker weer tegen Heerenveen, we hebben dan wat recht te zetten. En zondag is de Klassieker tegen Feyenoord. We balen heel erg, maar we moeten door."



Ook trainer Erik ten Hag was boos en teleurgesteld. "De spelers zelf zijn ook boos. Dat lijkt me duidelijk en logisch," zei Ten Hag. "Je moet je taken en afspraken nakomen. Als je dat niet doet, roep je de problemen over jezelf af. En dat hebben we gedaan.''



Grillige keeper Lamprou

"Het heeft met een bepaalde vorm van nonchalance te maken," zei Ten Hag. "Als je de koppositie voor het grijpen hebt, dan moet je dat doen. Natuurlijk hebben we alles nog steeds in eigen hand. Maar als je zulke goals maakt, zoveel kansen creëert en al voor rust op 4-1 had kunnen komen, dan mag je de wedstrijd niet met dit resultaat besluiten.''



Reservekeeper Kostas Lamprou, die André Onana verving, maakte op Ten Hag een weinig zekere indruk. "Hij keepte grillig. Maar op het einde redde hij ons ook nog. Je wint en verliest samen.''



