De Ligt na winst op Spurs: dit biedt perspectief

"Dit biedt natuurlijk perspectief," zegt de aanvoerder van de Amsterdammers bij Veronica. "We hebben er hard voor moeten werken. Dat is logisch. Tottenham is geen B-ploeg waar je zo maar even overheen loopt."



"We staan voor, maar natuurlijk pas na één wedstrijd," vervolgde De Ligt. "Maar uit scoren is enorm belangrijk, vooral als je dan nog wint ook. Bovendien schiet David Neres de bal op de paal, dus het had nog beter gekund. Na de hervatting kregen we het moeilijk. Het tempo van de Spurs lag hoog. Maar we hebben gestreden en zijn overeind gebleven. We mogen tevreden zijn."



Pittig

Donny van de Beek schoot Ajax in Londen naar de overwinning. "Een mooi moment," kijkt hij bij Veronica terug op zijn treffer in de openingsfase. "Het was de beloning voor een heel goed begin van ons. We speelden zeer goed. Helaas hebben we dat niet het hele duel kunnen vasthouden.''



"Vooral in de tweede helft hebben we niet ons eigen spel gespeeld," vervolgt Van de Beek. "Dat was jammer. Anders hadden we er nog meer uit kunnen halen. Dat neemt niet weg dat we in een goede uitgangspositie verkeren. Thuis met de steun van ons eigen publiek moeten we het nu afmaken. Maar dat zal zeker nog pittig worden.''



"We hebben een helft laten zien dat we fantastisch kunnen voetballen," zegt Van de Beek. "Maar we hebben in de tweede helft ook getoond dat we hard kunnen knokken. In balbezit moest het beter. Maar we helpen elkaar en geven bijna niets weg. Dat geeft ook hoop en kracht. Het publiek zal ons volgende week naar de finale schreeuwen. Dat weet ik zeker. Dat wordt een super sfeer. We moeten nu ook naar de eindstrijd. Het wordt zwaar maar deze kans moeten we echt grijpen."