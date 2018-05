De Ligt lacht om geruchten over toekomst bij Ajax

"Het is soms leuk dat je genoemd wordt," zegt hij. "Maar ik vind het vooral grappig. Zo heb ik ook wel eens gelezen dat Mario Balotelli naar Ajax komt."



Als je de achttienjarige De Ligt aan de rand van het trainingsveld van het Nederlands elftal hoort praten, dan krijg je niet de indruk dat hij in de war raakt van de maar voortdurende geruchtenstroom rond zijn persoon. Ontspannen doet hij zijn verhaal. Het lijkt erop dat de verdediger zorgvuldig heeft bepaald wat hij wel en niet wil zeggen. En daar houdt hij zich prima aan.



Snelle transfer

Ook De Ligt heeft gelezen hoe Marc Overmars over een snelle transfer van De Ligt denkt. "Als wij spelers van 18 al gaan verkopen, dan kan Ajax beter stoppen en de jeugdopleiding ook op slot doen," aldus de directeur voetbalzaken van Ajax. Hoe denkt De Ligt daar over? "Ach, ik hoef niet overal een mening over te hebben," antwoordt hij. "En ik kan mijn mening natuurlijk ook voor mezelf houden."



De Ligt weet gewoon nog niet of hij volgend seizoen nog voor Ajax speelt. "En als ik jou was, dan zou ik dat geloven. Want dat is de waarheid," zegt de verdediger die na de oefeninterlands tegen Slowakije en Italië tijdens een vakantie op het Griekse Santorini wil bijkomen van een zwaar jaar.



Nouri

"Fysiek viel het wel mee, maar mentaal niet", doelt hij op het drama rond zijn ploeggenoot Abdelhak Nouri en vele sportieve tegenslagen met Ajax. "Het waren meer downs dan ups afgelopen jaar."



Justin Kluivert, zijn ploeggenoot bij Ajax, stuurt aan op een vertrek. "Wat moet ik daarover zeggen," stelt De Ligt. "Ik kan niet anders dan zijn mening respecteren."



Donny van de Beek daarentegen wil eerst nog een kampioensfeest vieren in Amsterdam. Zo dacht De Ligt ook toen hij vorig jaar zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2021 zette.



Maar inmiddels draagt de verdediger bij Ajax de aanvoerdersband en is hij voor de nieuwe bondscoach Ronald Koeman voorlopig op zijn achttiende jaar al een basisspeler van Oranje. Dan val je op, ook in het buitenland. De Ligt blijft vooral zijn best doen, zegt hij. "En dan zien we wel hoe alles loopt."