De Ligt kan bijna niet wachten op AEK Athene

Ajax bewaart goede herinneringen aan AEK Athene, de tegenstander woensdag in het eerste duel van de groepsfase van de Champions League. De club uit Amsterdam trof de kampioen van Griekenland 24 jaar geleden ook in de poule van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.



Ajax won in het Olympisch Stadion met 2-0, met dank aan twee doelpunten van Tarik Oulida. Het uitduel leverde een zege van 2-1 op. Patrick Kluivert en Jari Litmanen scoorden in Athene. Ajax won dat seizoen de Champions League.



Het elftal van trainer Erik ten Hag staat voor een jubileumduel. De ontmoeting met AEK Athene is de honderdste thuiswedstrijd in de Europa Cup 1 of Champions League. Ajax bereikt als eerste Nederlandse club die mijlpaal. De negentienjarige Matthijs de Ligt breekt net geen record als hij woensdagavond als aanvoerder aan de aftrap verschijnt. Hij is dan de op één na jongste captain ooit in de Champions League. Alleen Rúben Neves was drie jaar geleden jonger (achttien jaar) toen hij als aanvoerder met FC Porto op het hoogste niveau uitkwam.