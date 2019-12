De Ligt: ‘Juve en Inter zijn concurrenten, De Vrij en ik zeker niet’

Beeld EPA

De nek-aan-nekrace in de Serie A heeft een flink Nederlands tintje. Internazionale (dat zelf zaterdag nog tegen Genoa speelt) hoopt dat medekoploper Juventus vanavond op bezoek bij Sampdoria nog één misstap maakt in 2019, om zo als enige lijstaanvoerder het kalenderjaar af te sluiten. Er is eindelijk weer eens een echte strijd gaande in de Italiaanse competitie, met belangrijke rollen voor de Nederlandse verdedigers Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij. “Inter zit er kort op, een mooie strijd,” zegt De Ligt. “Het is heel spannend in de Serie A, we pakken allebei onze punten.”

De Ligt (20) vindt steeds beter zijn draai in Turijn, terwijl De Vrij in Milaan al anderhalf jaar een grote meneer is. Hij voetbalde daarvoor ook al vier seizoenen in Italië, in dienst van Lazio. “Stefan is een vriend, zeker geen concurrent,” zegt De Ligt. “Juve en Inter zijn concurrenten, zeker dit seizoen. Wij zijn dat zeker niet. Nee, ook bij Oranje niet. Daar zijn we ploeggenoten, al willen we allebei uiteraard spelen. Als de media er een strijd van willen maken, prima. Maar zo voelen wij dat niet. Laatst hebben we na een wedstrijd nog een lekker hapje gegeten. Van Turijn naar Milaan is maar een uur rijden. Het is fijn om dan even Nederlands te praten. Stefan helpt me met bepaalde zaken. Dat is lekker als je nieuw bent in een land. Hij speelt al jaren in de Serie A, is al helemaal gewend in Italië, ik kom net kijken.”

Tackles

Beiden weten dat hun vak van verdedigen in Italië als een kunst wordt ervaren. Het publiek geniet van tackles en van het feit dat gehaaide spitsen uit de wedstrijd kunnen worden gespeeld. De Ligt ziet desondanks genoeg overeenkomsten met zijn spel bij Ajax, de club die hij afgelopen zomer verruilde voor Juventus.

“Ook hier is het gewoon een kwestie van geen tegengoals incasseren en de opbouw van achteruit verzorgen. Die filosofie is hetzelfde als bij Ajax. De details zijn wel anders. Als die ervaren jongens mij tips geven, ga ik ermee aan de slag. Maar het moet wel werken, niet alles werkt voor iedereen hetzelfde. Nee, voorbeelden geef ik liever niet. Je moet tegenstanders niet wijzer maken. De grote verschillen zijn mentaal en fysiek. Dat is bij Juve anders dan bij Ajax. Daar moet je aan wennen en dat maakt het af en toe lastig.”

Hands

Dat hij in zijn aanloopperiode bij Juve een paar duels achter elkaar hands maakte, ligt al weer even achter ons. De Ligt kan er inmiddels wel om lachen. Ook hij had destijds de grappig bedoelde opmerkingen van keeper Wojciech Szczesny meegekregen. De Pool zei dat hij door De Ligts handsballen vreesde dat de Nederlander zijn plaats onder de lat wilde afpakken.



“Zo gaat dat,” zegt De Ligt met een grijns. “Die handsballen vielen op. Al was het soms ook ongelukkig. Ik zie ik er af en toe wel eens eentje op televisie voorbij komen die onbestraft blijft, waarbij ik dan denk ‘dat was bij mij honderd procent een strafschop geweest’.”

Een van de momenten die zijn status de afgelopen maanden flink vergrootten, was De Ligts treffer in de derby tegen Torino (0-1). “De winnende goal. Ja, dat was prachtig. En dan zie je hoe het werkt. Ik kwam daarna bij Oranje binnen voor de interlands tegen Noord-Ierland en Estland en ik hoorde en las dat ik in vorm was. Voor de interlandperiode daarvoor had ik juist een goede serie bij Juventus achter de rug, alleen was de laatste wedstrijd tegen Internazionale toen minder. En toen was ik volgens de pers nog zoekende. Soms is dat beeld niet correct. Het zijn gewoon momentopnames.”

Maurizio Sarri

De Italiaanse manier van verdedigen is anders dan die in Nederland, zegt De Ligt, die zondag nog als bankzitter toekeek terwijl zijn vervanger Merih Demiral excelleerde tegen Udinese (3-1). Maar De Ligt weet wat coach Maurizio Sarri van hem verlangt. Langer in het centrum blijven in plaats van rugdekking verlenen, bijvoorbeeld. Zulke details beslissen wedstrijden. “Het zijn vaak maar kleine dingen. Ik praat er veel over met Chiellini, Buffon en Bonucci.”

En dat laat de Nederlander zien. Laatst kreeg hij nog de handen op elkaar met een sublieme tackle in de Champions League, tegen Atlético. En in de thuiswedstrijd tegen AC Milan vloerde De Ligt al na tien seconden spits Krzysztof Piatek, met een vlijmscherpe tackle. Correct, maar meedogenloos. Het publiek stond op de banken van enthousiasme. “Dat moment voel je aan als speler. Ik schatte in dat ik dat kon doen. Ja, dat is in Nederland destijds dus ook opgevallen, haha.”

Einde 2019

Zondag sluiten De Ligt & co de eerste seizoens­helft overigens pas echt af, als in de Saoedische hoofdstad Riyad de strijd om de Italiaanse supercup wordt afgewerkt, tegen bekerwinnaar ­Lazio.