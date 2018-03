De Ligt is al de meest stabiele factor in de selectie

Wat is de reden van die ingreep?

"We willen meer aanvallende initiatieven over de rechterflank," verklaarde trainer Erik ten Hag voor de wedstrijd. De rechtsback Ramsus Kristensen, die twee maanden geleden voor 5,5 miljoen euro werd aangetrokken, moest voor die impulsen zorgen. Het kwam er niet van. Twee povere voorzetjes in 90 minuten gaf de Deen.



Maar hoezo is Ajax dan al bezig met volgend seizoen?

Ten Hag had Veltman, zijn aanvoerder, die 196 officiële duels voor Ajax achter zijn naam heeft staan, ook in het centrum van de verdediging kunnen opstellen. Naast De Ligt. Maar daar stond Max Wöber, de 20-jarige Oostenrijker. Wöber is net als linksback Nicolás Tagliafico een bouwsteen voor het elftal van volgend seizoen.



Dat is slecht nieuws voor Veltman.

En voor Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar. Want de aanvoerdersband ging niet naar een van de routiniers, maar naar de 18-jarige De Ligt. Ten Hag: "Matthijs heeft een sterke persoonlijkheid, de drang van een winnaar en hij geeft goed sturing. Die kwaliteiten wil ik op deze manier een impuls geven."



Maar De Ligt heeft zo'n impuls toch niet nodig?

Nee, hij is al de meeste stabiele factor in de selectie. Met een kopbal zorgde hij ervoor dat Ajax vanmiddag in de Johan Cruijff Arena halverwege op 1-1 stond. Een andere verdediger, Tagliafico, zorgde na rust voor de 2-1. Donny van de Beek en David Neres maakten in de slotfase 3-1 en 4-1. Veltman viel in die slotfase nog wel in. Een deel van het publiek floot hem uit. Het is niet zijn week. Veltman is door bondscoach Ronald Koeman ook al niet opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal.



