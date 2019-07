De Ligt: ‘Ik ben verliefd geraakt op het Italiaanse verdedigen’

De 19-jarige verdediger stond in de belangstelling van tal van Europese topclubs, waarbij zijn keuze viel op de ploeg die al jarenlang domineert in de Serie A. “Ik ben van jongs af aan al gefascineerd door de Italiaanse verdedigingsmanier. Veel van mijn voorbeelden zijn Italianen, zoals Maldini, Baresi, Nesta, Cannavaro en Scirea,” zegt De Ligt in een interview op de website van Ajax. “Ik ben verliefd geraakt op het Italiaanse verdedigen.”

De verdediger verhuist voor 75 miljoen euro van Amsterdam naar Turijn. “Ik heb hier tien geweldige jaren gehad, maar uiteindelijk komt er altijd een afscheid,” aldus De Ligt. “Ik wilde pas weg bij Ajax als ik een titel of de beker had gewonnen, het liefste de titel natuurlijk. Ik ben heel blij dat dit gelukt is. Ik heb Ajax zo toch iets kunnen teruggeven voor al die jaren, waarin ik als mens en speler gevormd ben. Ik ga alles hier heel erg missen, elke training bij Ajax was een feest. Ik denk dat het nergens meer zo zal zijn. Maar op een gegeven moment moet je uit je ‘comfort zone’ stappen om nog grotere stappen te zetten. Ik denk dat dit het juiste moment is.”

In een video gericht aan Ajaxfans zegt De Ligt: “Wie weet wat de toekomst ons brengt. Ik zie jullie snel.”

Frenkie de Jong

Ajax ontvangt de transfersom niet in één keer, maar gespreid over vijf jaar. De Amsterdamse club verkocht deze zomer ook Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro. De middenvelder verhuisde naar FC Barcelona. De transfersom van De Jong kan via bonussen nog oplopen tot 86 miljoen.

De Ligt debuteerde op 21 september 2016 in het eerste elftal van Ajax. In zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0) maakte hij direct een doelpunt. De verdediger groeide al snel uit tot een vaste waarde en was afgelopen seizoen zelfs aanvoerder van het elftal dat in eigen land de ‘dubbel’ veroverde en in de Champions League maar net naast een finaleplaats greep.

Ajax schakelde in de kwartfinales Juventus uit, met dank aan een rake kopbal van De Ligt in Turijn (1-2). De zeventienvoudig international speelde 117 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en daarin maakte hij dertien doelpunten.