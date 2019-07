De Ligt en De Jong genomineerd voor speler van het jaar

Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt tijdens Ajax - Feyenoord. Beeld BSR Agency

De Ligt en De Jong hebben de nominatie grotendeels te danken aan hun successeizoen bij Ajax. Met hun club veroverden zij in eigen land de landstitel en de KNVB-beker. Dit, samen met het verrassend bereiken van de halve finale van de Champions League, leverde beide spelers een mooie transfer op naar internationale topclubs.

Van Dijk op zijn beurt, wón met Liverpool de Champions League en eindigde als tweede in de Engelse Premier League. In Engeland werd hij eerder al door zijn collega’s verkozen tot beste speler van de competitie. Gedrieën haalden ze met Oranje tevens de finale van de Nations League, waarin Portugal uiteindelijk te sterk was.

De overige genomineerden zijn Cristiano Ronaldo (Juventus), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Eden Hazard (Chelsea), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (FC Barcelona) en Mohamed Salah (Liverpool). Stemmen kan via de site van de Fifa. Wie er met de prijs vandoor gaat wordt op 23 september bekendgemaakt tijdens een gala in Milaan.