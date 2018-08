De Ligt en De Jong: 'Extra stimulans om te blijven'

"We hebben ze vanaf de eerste minuut bij de strot gegrepen. En dan krijg je het publiek nog meer mee. De wisselwerking tussen de fans en ons was fantastisch. Europese duels zijn speciaal. Maar wat zou het mooi zijn als we iedere thuiswedstrijd voor zo'n publiek spelen. De fans hebben ons zo geholpen."



"Belangrijk was dat we nu voor iedere meter knokten," vervolgde Huntelaar. "We maakten ruimte voor elkaar en wonnen duels. Zo moeten we iedere wedstrijd in gaan. Dan hebben zeker ook een kans tegen Dinamo Kiev in de play-offs. Want we zijn er nog niet. We willen nu ook naar het hoofdtoernooi van de Champions League."



Huntelaar maakte alweer zijn achttiende Europese treffer voor Ajax. Alleen Jari Litmanen (26) en Johan Cruijff (25) kunnen betere cijfers overleggen. "Dat zijn mooie cijfers," zei de spits. "Maar laten wij nu maar onze wedstrijden blijven winnen. Zaterdag tegen VVV en dan moet de focus op Kiev."



Bij elkaar houden

Ook trainer Erik ten Hag was tevreden. "Zo moeten we het uitvoeren. En dan moeten we dit ook 90 minuten lang volhouden. Er zit een vorm van gemakzucht in deze ploeg, maar vandaag niet. Dat moet de standaard zijn."



"We hebben in de rust gezegd: we hebben in de eerste helft goed gespeeld, dit moeten we volhouden. We moeten op zoek gaan naar de 3-0, dan is het over en uit. En dat was dus ook zo.'"



De trainer zei graag deze groep bij elkaar te willen houden. "Ook als we de Champions League niet halen, blijven we er alles aan doen om iedereen hier te houden. Alleen met Ziyech liggen er afspraken, maar ik had het idee vanavond dat hij het hier nog prima naar zijn zin heeft."



