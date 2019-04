De Ligt: 'bizar, dit is niet normaal'

"De bal kwam hoog voor en ik dacht: ik ga er voor. Ik kopte 'm perfect in de hoek'', zei De Ligt bij Veronica.



Hij torende in de 67e minuut bij een hoekschop van Lasse Schöne hoog boven iedereen uit en kopte tussen Daniele Rugani en Alex Sandro in de bal via de grond langs keeper Wojciech Szczesny.



"We hebben Real Madrid uitgeschakeld en nu ook Juventus, twee beoogde titelwinnaars'', zei De Ligt. "We gaan zien waar dit eindigt voor ons. De finale? Ach, we zullen wel zien hoe het loopt.''



Bizar

Voor het eerst sinds 1997 staat Ajax weer in de halve finales van de Champions League. "Bizar, dit is bizar. Ik was toen niet eens geboren'', zei de 19-jarige verdediger.



"Dit is voor het eerst dat ik het mee maak. Zelf op het veld, mooier kan niet. Dit is niet normaal, dat beseffen we zelf ook wel. We zijn zelf heel trots, de supporters zijn trots, de hele stad is trots.''



Verdiende zege

Frenkie de Jong vindt dat Ajax de zege verdiende, vooral op basis van de tweede helft. Dat zei De Jong bij Ziggo Sport. "Na rust hadden we zelfs wel vaker dan één keer kunnen scoren.''



"De eerste helft hadden zij echter wel iets van controle'', zei De Jong. "De 1-0 voor Juventus was ook niet geheel onverdiend. Gelukkig kwamen wij met een beetje mazzel al snel op 1-1.''



Los

Daarna kwam Ajax 'los'. De Jong: "Na de hervatting waren we gewoon veel beter. We speelden heel veel kansen uit en hadden ruimer afstand moeten nemen. Maar dat maakt nu niet meer uit.''



Over zijn inzetbaarheid waren geen twijfels geweest. "Het afgelopen weekeinde ben ik eerder naar de kant gegaan, last van de hamstring. Maar de medische staf heeft mij goed klaargestoomd. Er was nu niets aan de hand.''



Trainer Ten Hag ziet zijn team steeds meer groeien. Ajax won van Benfica, speelde twee keer gelijk tegen Bayern München en schakelde na Real Madrid ook Juventus uit in de knock-outfase van de Champions League. "Dat is reuze knap'', zei trainer Erik ten Hag in Turijn na de zoveelste stunt van zijn ploeg.



Grenzen verleggen

"De tegenstanders zijn allemaal onvergelijkbaar, maar tegen al die verschillende speelstijlen kunnen wij steeds goed uit de voeten. Iedere keer weten we weer grenzen te verleggen. Deze ploeg groeit, iedere wedstrijd weer.''



Ajax zegevierde dankzij doelpunten van Donny van de Beek en Matthijs de Ligt, twee exponenten van de eigen jeugdopleiding. "Ik ben geweldig trots op dit team en de staf. En dan vergeet ik nog heel veel mensen. We hebben dit samen gerealiseerd'', zei Ten Hag.



"In het begin was het een vechtwedstrijd. Juventus zette heel opportunistisch druk, daar konden we heel moeilijk onderuit komen. Maar organisatorisch stonden we goed, we lieten bijna niets toe.''



