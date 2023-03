De Ligt besefte onmiddellijk wat er was gebeurd: ‘Ik heb een grote club behoed voor uitschakeling’

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Matthijs de Ligt

De tijd van slechte schilderijen is over, die van career defining blocks is begonnen. In de 18de minuut maakte Matthijs met zijn tackle van Messi een vliegend hemellichaam. Twintig minuten later dacht keeper Sommer dat hij kon voetballen en probeerde hij Hakimi te passeren. De bal kwam bij Vitinha. Intussen zag je in een hoek van het beeld Matthijs de Ligt allang in volle sprint op de terugweg naar zijn eigen doel. Vitinha kwam net niet goed uit voor een hard schot, dus meer dan een nonchalante schuiver werd het niet. Matthijs haalde de bal van de lijn, Sierd moest het even verwerken, maar De Ligt besefte onmiddellijk wat er was gebeurd. Kijk naar de kop van de man die weet: ‘Ik heb zojuist een grote club behoed voor uitschakeling in de Champions League. Vanaf nu ben ik die verdediger.’

Matthijs de Ligt (midden) probeert met Bayernkeeper Yann Sommer (rechts) Lionel Messi te stuiten. Beeld ANP / EPA

