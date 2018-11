De Ligt bescheiden over kansen Oranje: 'Niet per se favoriet'

'Of ik terug ben op aarde? Volgens mij ben ik niet weg geweest," zei verdediger Matthijs de Ligt op droge toon in het stadion van Schalke 04.



Tegen Duitsland, al gedegradeerd uit de A-divisie van de Nations League, heeft Oranje aan een punt genoeg om zich te plaatsen voor de finaleronde. Volgens de Duitse bondscoach Joachim Löw is de ploeg van Koeman maandag favoriet, ook gezien de 3-0 van vorige maand in Amsterdam.



"Veel mensen zullen daarom zeggen dat wij favoriet zijn. Maar gezien het aantal kansen dat Duitsland heeft gecreëerd, had het ook zomaar een andere wedstrijd kunnen worden," zegt De Ligt. "Ik zie ons dus niet per se als favoriet. Maar ik denk wel dat we een goede kans hebben op een goed resultaat."



Niet veel wijzigen

Bondscoach Ronald Koeman houdt tegen Duitsland zoveel mogelijk vast aan het elftal van vrijdag. "In principe wil ik niet veel wijzigen," zei Koeman. "Ik ga wel met de spelers praten en luisteren naar de medische staf hoe iedereen ervoor staat ten opzichte van vrijdag. We gaan dan een elftal formeren dat fysiek en mentaal klaar is om de strijd met Duitsland aan te gaan.''



Oranje heeft in Gelsenkirchen aan een gelijkspel genoeg om zich als groepswinnaar te plaatsen voor de finaleronde van de Nations League. "Wij beseffen ook dat we nog een heel grote stap moeten zetten. Het zal niet makkelijk worden," zei Koeman.



"Onze mentaliteit moet zijn om de wedstrijd te willen winnen. Maar ik heb ook van een grote en bekende voetballer geleerd dat als je niet kan winnen, je in ieder geval moet zorgen dat je niet verliest. Dat is echter niet ons uitgangspunt. Ik vind dat deze ploeg eraan toe is om, ongeacht de tegenstander, zelf te voetballen en zo proberen kansen te creëren.''



Zware poule

Koeman benadrukt keer op keer dat het er volgend jaar in de EK-kwalificatie pas echt om gaat. "De Nations League is veel aantrekkelijker dan oefenwedstrijden. Voor een team in ontwikkeling, zoals wij, is het ook geweldig om in zo'n zware poule te zitten. Het leeft ook in de groep, we willen dit toernooi graag winnen. Maar goed, dan nog levert dat geen EK-ticket op. En alles moet uiteindelijk samenkomen in kwalificatie voor het EK.''