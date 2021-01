De latino’s gaven Ajax grinta in Alkmaar

Het Parool geeft alle spelers van Ajax en de tegenstander na de wedstrijd een beoordeling. En wie of wat viel het meest op tijdens AZ-Ajax (0-3)?

De rol van de latino’s was wederom groot in Alkmaar. Edson Álvarez en Lisandro Martínez geven Ajax grinta. Een term die ooit zijn intrede deed om het spel van Edgar Davids te typeren.

Wat is grinta?

Het is Italiaans voor strijdbaarheid. Vastberadenheid. De Mexicaan Álvarez vertelde er laatst iets over: “Tegenstanders bereiden zich steeds beter voor op Ajax, ze weten vaak precies hoe wij gaan spelen en geven altijd wat extra’s. Het gebeurt nog te vaak dat wij het daarin afleggen. In het gevecht om de bal, het leveren van strijd. Dat kan beter bij ons. De kwaliteit hebben we, maar het ontbreekt alleen aan de instelling en de agressiviteit bij het veroveren van de bal.”

Op welke posities stonden Álvarez en Martínez?

Die eerste was controlerende middenvelder. Álvarez ging voorop in de strijd, had een aantal belangrijke intercepties bij counters van AZ – en aan de bal wordt hij steeds comfortabeler. Martínez werd verwacht als linksback voor de geblesseerde Nicolás Tagliafico, maar Martínez speelde centraal. Daley Blind was verrassend linksback.

En dat pakte goed uit?

Ja, Blind als linksback was zelfs een doorslaggevende factor. Hij was bij de eerste twee goals betrokken. Voor rust speelde hij de bal laag in naar Davy Klaassen, die handig overstapte, zodat Sébastien Haller rechtsbuiten Antony kon aanspelen. De Braziliaan schoof beheerst raak. Na rust, toen Ajax zich verbeten door het eerste moeilijke kwartiertje had geknokt, stuurde Blind linksbuiten Dusan Tadic op pad. Diens voorzet Op Davy Klaassen was op maat, de afronding van de middenvelder (ineens uit de lucht) fraai.

Heeft Klaassen als nummer 10 ook zijn plek gevonden?

Als aanjager en goaltjesdief is hij belangrijk voor Ajax, zoals Álvarez naast Ryan Gravenberch voor meer duelkracht zorgt. En voor grinta. Waarmee niet is gezegd dat Ajax feilloos voor de dag kwam tegen AZ. Vooral Albert Gudmundsson zal nog wel eens terugdenken aan de drie kopkansen die hij kreeg. Twee daarvan werden knap gepareerd door doelman Andre Onana. Ook Mryon Boadu kreeg in de slotfase nog een goede mogelijkheid om te scoren, maar hij schoot naast.

Heeft Ajax een beslissende slag geslagen in januari?

De titelstrijd is nog niet gedaan, maar het gat met PSV is 7 punten. Vitesse volgt op 8 punten, Feyenoord op 12, AZ op 13. Ajax speelde alleen gelijk tegen PSV in het nieuwe jaar en won zes duels, waaronder ook de bekerzege op AZ.

Ajax André Onana 8 Devyne Rensch 7 Perr Schuurs 6 Daley Blind 8 Lisandro Martínez 7 Edson Álvarez 8 Davy Klaassen 7 Ryan Gravenberch 6 Antony 7 Sébastien Haller 6 Dusan Tadic 7 Wissels: Jurriën Timber (7) voor Devyne Rensch (’63) David Neres (-) voor Antony (’75) Brian Brobbey (-) voor Sébastien Haller (’88) Zakaria Labyad (-) voor Davy Klaassen (’88) AZ Marco Bizot 6 Yukinari Sugawara 5 Pantelis Hatzidiakos 5 Bruno Martins Indi 5 Owen Wijndal 6 Fredrik Midtsjø 6 Teun Koopmeiners 6 Calvin Stengs 5 Jesper Karlsson 5 Myron Boadu 6 Albert Gudmundsson 5 Wissels: Hakon Evjen (6) voor Albert Gudmundsson (’64) Zalaria Aboukhlal (-) voor Jesper Karlsson (’77)