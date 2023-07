De laatste Tour van Annemiek van Vleuten: ‘Ze lijkt sociaal, maar trekt altijd haar eigen plan’

Annemiek van Vleuten beklimt La Planche des Belles Filles tijdens de achtste en laatste etappe van Tour de France Femmes in 2022. Beeld Getty Images

Als Annemiek van Vleuten zich komende week over befaamde bergen als de Tourmalet hijst, doet ze dat als regerend wereldkampioene. Ze komt uit voor het Spaanse Movistar, de door een telecomgigant gesponsorde WorldTourploeg, die haar een prominente rol geeft in hun Netflixserie. Nogal een contrast met haar prille begin in 2008, toen ze tweede werd op het WK voor studenten en haar eerste klassiekers reed voor Vrienden van het Platteland.

Dat team deed zijn naam eer aan. “Alles ging er op z’n janboerenfluitjes,” vertelt Ellen van Dijk. “Het vrouwenwielrennen was nog niet echt profi. Er werd niet gevlogen: we zaten met z’n vieren op de achterbank van een busje en reden van Frankrijk door naar wedstrijden in Zweden. Annemiek en ik werden in klimkoersen snel gelost, we waren allebei nog wat te zwaar.”

Lang leve de lol, zo omschrijft Van Dijk (36) die tijd. Ze droomden toen nog niet hardop van een memorabele carrière, maar ze werkten zich allebei naar de wereldtop. Vorig jaar deelden ze in Australië een huis in aanloop naar de WK-tijdrit. Van Dijk won voor de derde keer, Van Vleuten stelde teleur en ging daarna hard onderuit in de mixed relay. Ze deelden vervolgens een kamer in Wollongong in aanloop naar de wegrit en tegen alle verwachtingen in werd Van Vleuten daar wereldkampioen, ondanks het breukje in haar elleboog.

Tegenslag als rode draad

Weer volgde na tegenslag een hoogtepunt. “Zij had een bizarre week in Australië,” zegt Van Dijk. “Het is haar handelsmerk geworden. Het lijkt alsof eerst iets verschrikkelijks moet gebeuren voor ze weer wat moois laat zien.” Zo ontpopte ze zich tot klimmer en ronderenner na een vreselijke val in de olympische wegrit in Rio de Janeiro in 2016. En vijf jaar later won ze de olympische tijdrit, nadat ze eerder de wegrit voor haar gevoel had gewonnen, terwijl de winnares al over de streep was gekomen.

Het typeert Van Vleuten volgens Roxane Knetemann, in het verleden ploeggenote en inmiddels commentator bij de NOS. “Positief blijven heeft ze tot kunst verheven. Het is omdenken, bijna tot het irritante aan toe, zeg ik met een lach. Het uiterste uit zichzelf halen na een tegenslag, dat is de rode draad in Annemieks carrière. En dat benadrukt ze keer op keer in de media, waar ze zich goed weet te profileren.” Van Dijk: “Soms denk je weleens: daar heb je dat verhaal weer. Maar het is wel zo, ze verzint het niet.”

Een kleine greep uit haar erelijst zegt genoeg. Goud op de olympische tijdrit. Vier keer wereldkampioen – twee keer op de weg, twee keer de tijdrit. Twee keer de Ronde van Vlaanderen, tweemaal Luik-Bastenaken-Luik. Begin deze maand voor de vierde keer winnaar van de Giro Donne. En vorig jaar won ze al de Tour de France Femmes, de ronde waar ze in haar jeugd als meisje nog niet van kon dromen. Komende week wacht een intens gevecht met Demi Vollering, vorig jaar tweede en dit seizoen lang verreweg de sterkste.

Beste vijfminutenwaarde ooit

Alles wat er nog bijkomt in Van Vleutens afscheidsjaar, is meegenomen; haar carrière is al geslaagd. Die indrukwekkende palmares is het gevolg van een enorme toewijding, steeds zoeken naar progressie. Marianne Vos was al heel jong heel goed, Van Vleuten werd juist beter met de jaren. Haar coach Louis Delahaije roemt haar instelling. Ook na jaren vol succes, en met Van Vleuten al ver in de dertig, werd na afloop van elk seizoen weer ruimte voor verbetering gevonden en werden nieuwe doelen gesteld. Dat pakte vaak fantastisch uit.

Wel leek ze door het plan van voorgaande winter – aan explosiviteit winnen – iets aan herstelvermogen te hebben ingeboet. In het voorjaar kwam ze er niet echt aan te pas. Delahaije: “In de Giro werd ze weer beter in plaats van minder. Ze zei: ik lijd niks. Ik heb de gegevens vergeleken met die van vorig jaar in de Giro en Tour en haar vijfminutenwaarde was misschien wel beter dan ooit.”

Die evaluatie tussen Delahaije en Van Vleuten vindt al tien jaar plaats in restaurant De Lindeboom, nabij het Limburgse Geulle, waar de coach woont. “Dat gaat in een ontspannen sfeer. We bespreken de opties en geven er in twee dagen een klap op.”

Delahaije weet dat hij de uitvoering van het plan wel aan Van Vleuten kan overlaten. “Veel sporters zijn gericht op het resultaat, zij is heel consequent op het proces gericht. Ze wil een aantal dingen heel goed doen: dan neemt ze de regie om die zaken zo te regelen dat zij er gelukkig van wordt. Dan zoekt ze een omgeving uit, eventueel trainingsgenoten, en voert ze het plan uit én staat ze fris aan de start van een koers.”

Mooie omgeving, nieuwe ervaringen

Dat weet ook Taco van der Hoorn, profrenner en vorig jaar winnaar van een Girorit. Hij woonde in Wageningen lange tijd in dezelfde buurt als Van Vleuten, maar de keren dat ze samen konden trainen, waren zeldzaam. Van Vleuten staat bekend om haar vele en lange trainingsstages. Bekend zijn bijvoorbeeld de beelden op Tenerife, in Livigno of uit Colombia. Ze heeft een hekel aan trainen in Nederland en al helemaal in slecht weer, dus trekt ze naar een omgeving die haar wel inspireert om een ongekend hoog aantal uren te draaien.

Van der Hoorn sloot het afgelopen jaar in Colombia anderhalve week bij haar aan. “Ik vind haar een voorbeeld in hoe ze dat doet. Hoe ze lol blijft houden in het fietsen. Ze is aan de ene kant superprofessioneel, maar ze kan dat goede trainen combineren met genieten van een mooie omgeving, met nieuwe ervaringen opdoen. Daardoor voelt ze de opofferingen minder. Dat is de reden dat ze elk jaar beter is geworden en op deze leeftijd nog steeds een van de beste rensters is.”

In het peloton is het respect voor haar kwaliteiten en prestaties groot, maar men vindt haar ook een individualist. “Ze is zo gericht op haar eigen doelen,” zegt Van Dijk. “Ze traint veel met mannen, trekt helemaal haar eigen plan. Die visie werkt ook goed voor haar.”

Op zichzelf gericht

Nu ze terugkijkt, had Van Vleuten dat vroeger al, vindt Knetemann. “Ze is altijd gericht op zelfontwikkeling, voortdurend beter willen worden. Daardoor, en dat klinkt misschien lullig, is ze wel erg op zichzelf gericht. Ik denk dat Annemiek voor het publiek heel sociaal is en lijkt, maar dat ze als topsporter vrijwel alle keuzes maakt voor zichzelf. Voor de goede orde: dat heb je ook nodig als topsporter. Ik vind dat niet iets slechts.”

Eerder deze maand, tijdens haar werk voor de televisie, zag Knetemann dezelfde karaktereigenschappen bij een groot deel van het mannenpeloton. “Bij het vrouwenwielrennen is Annemiek daar de koploopster in. De situatie om haar heen zo goed maken dat zij beter kan worden en kan doen wat ze doet. Ze nodigt mensen op trainingskamp uit, zodat zij het beste uit zichzelf kan halen. Mensen kunnen dat bestempelen als egoïstisch, maar ik zou zeggen: het is beroepsernst.”

De spanning tussen Van Vleuten en Vollering is danig gegroeid door de Ronde van Spanje, begin mei. Van Vleuten versnelde in de koers net op het moment dat Vollering een plaspauze hield. Vollering deed geen moeite haar ongenoegen daarover te verbergen, maar Van Vleuten vond het gewoon een slecht getimede plaspauze. In het eindklassement kwam Vollering uiteindelijk negen seconden tekort op Van Vleuten.

Vijf rondes op rij

Hun rivaliteit op de fiets zal de komende week weer voelbaar worden. “Iedereen weet dat het bij de WK’s ook in het Nederlandse team stroef liep,” zegt Knetemann, “maar dat komt altijd van twee kanten. Anna van der Breggen en Annemiek waren ook twee tegenpolen.”

Al vijf grote rondes op rij – de Vuelta meegerekend – is Van Vleuten ongeslagen. In de Tour, ondanks de kleine historie bij de vrouwen, is de aandacht tegenwoordig het grootst. Het kan haast niet anders of ze speelt weer een prominente rol in het koersverloop. En gezien de geschiedenis bestaat er een aanzienlijke kans dat dat gepaard gaat met een groots en meeslepend verhaal. Van Dijk: “Ze koerst enorm aanvallend. Als iemand anders dan niet wil overnemen, gaat ze daar niet gefrustreerd over doen. Ze kiest de aanval en trekt altijd haar eigen plan.”