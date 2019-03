De kwalificaties voor het EK voetbal, hoe zat het ook alweer?

The route to #EURO2020 has been mapped out! ️



Dan is het toch heel simpel?

Wanneer je alleen naar deze kwalificatiepoule kijkt wel. Het wordt pas ingewikkeld als Nederland zich voor de derde keer niet direct zou plaatsen voor een eindtoernooi. In dat geval is er gelukkig wel een ontsnappingsroute: de Nations League.



Hoe zit dat dan?

Nederland heeft zich in het najaar in een groep met Frankrijk en Duitsland als eerste geplaatst voor de finaleronde van de Nations League. Dit deed Oranje in de hoogste divisie: A. Mindere landen werden ingedeeld in divisie B, C en D. Elke divisie bestaat uit vier poules.



In maart 2020 speelt Nederland tegen de drie andere poulewinnaars uit de divisie A om een EK-ticket. In divisie B, C en D gebeurt dit op dezelfde manier. Dus naast de twintig plekken voor het EK die direct via de tien kwalificatiepoules zijn te behalen, plaatsen vier landen zich via de Nations League. Zo houden de mindere landen (uit divisies C en D) dus ook kans op het EK waar 24 landen aan mee gaan doen.



Wanneer een van deze poulewinnaars zich al via de reguliere EK-kwalificatie heeft geplaatst, wordt dit land vervangen door een land uit dezelfde divisie dat nog geen EK-ticket heeft bemachtigd.