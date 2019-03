De kranten: 'Ajax zet Real te kijk als stelletje opscheppers'

De toekomstige speler van Barcelona gaf voetballes El Mundo

El Mundo noemt Madrid een karikatuur. 'De frustratie weegt zwaarder dan de vernedering.' De krant heeft de indruk dat naarmate het podium groter is, De Jong geïnspireerder speelt. 'De toekomstige speler van Barcelona gaf voetballes.'



Leedvermaak

'Ajax is een ploeg met jongeren die beseffen dat ze hun levens kunnen veranderen op plekken als het Bernabéu.'



'Verrassend Ajax tuigt Madrid af', schrijft de conservatieve krant ABC, die spreekt van 'het slechtste Madrid in jaren'. 'Het zegt veel over de perceptie van de werkelijkheid bij het huidige Madrid, dat Ramos zichzelf uitschakelde voor deze wedstrijd.'



De krant vindt Ajax 'fantastisch'. De ploeg doet ook ABC denken aan het Ajax onder Louis van Gaal, dat in 1995 indruk maakte in Madrid. De krant pikt De Ligt en De Jong eruit en stelt dat 'elke aanval als een aardbeving was voor Madrid'. Tadic was 'de ster van de avond'.



Verzadigde Real

Vanuit Barcelona doet de Catalaanse krant La Vanguardia geen moeite het leedvermaak te verhullen over de Madrileense afgang. 'Ajax was het Ajax waar iedereen op hoopte. Zonder iets te verliezen trok het vanaf het begin ten strijde.'



Het Duitse Bild kopte: 'Real Madrid vliegt eruit na koninklijk pak slaag'. "Ajax viert een voetbalfeest in Madrid. Na de 1-2 nederlaag in de heenwedstrijd geven de Hollanders een galavoorstelling en breken het verzadigde Real-elftal in stukjes.''