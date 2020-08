De kop is er af voor Ajax, én voor aanwinst Antony

Ajax heeft zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen zaterdagavond van met 6-1 gewonnen van RKC. Maar iedereen was vooral benieuwd naar de eerste verrichtingen van Antony Matheus dos Santos.

Nu Hakim Ziyech is vertrokken, zoekt het publiek een nieuwe smaakmaker. Antony speelde tegen RKC met het rugnummer van Ziyech: 22. Ajax heeft voor hem diep in de buidel getast. Ruim 15 miljoen incasseerde de Braziliaanse club Sao Paulo voor de 20-jarige aanvaller. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot ruim 21 miljoen euro.

Antony gaat niet gebukt onder de verwachtingen, noch voor het prijskaartje dat om zijn nek hangt. Hij heeft bewust gekozen voor het project-Ajax, dat uitstekend past bij zijn carrière, vertelde hij aan het voetbalmagazine Elf. ‘Ajax weet hoe het voor jonge spelers moet zorgen en heeft ervaring met talenten die van Zuid-Amerika naar Europa overstappen. Daarnaast is het een club met veel traditie in Europa, met vier Champions League-titels, die elk jaar om het kampioenschap meedoet, jonge spelers kansen biedt en aanvallend, modern voetbal speelt.’

Het duurde iets langer dan een kwartier eer Antony zijn eerste doelpunt voor Ajax maakte. Na een snelle counter via Noa Lang en Klaas-Jan Huntelaar schoot de Braziliaan de bal met links tussen de benen van RKC-keeper Kostas Lamprou door.

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Op zijn beurt wachten

De debutant moest zaterdag in de nagenoeg lege Johan Cruijff Arena overigens wel even op zijn beurt wachten: Antony kwam pas de tweede helft in actie. Voor rust was Ajax op een 1-0 voorsprong gekomen door een treffer van Lassina Traoré: het eerste Ajax-doelpunt sinds de 3-0 van Quincy Promes op 7 maart tegen Heerenveen.

In die eerste helft leek trainer Erik ten Hag te kiezen voor een ‘basisformatie’. Daarin ontbrak de geblesseerde keeper Andre Onana en waren ook Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek en Sergiño Dest niet opgenomen - drie spelers die mogelijk vóór 6 oktober nog worden getransfereerd. Vooral Lisandro Martínez (linksback) en middenvelder Ryan Gravenberch haalden zo vroeg in het voorseizoen al een behoorlijk niveau.

Lassina Traoré tekende voor de 1-0. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Snel op 4-0

Na rust liep Ajax snel uit naar een 4-0 voorsprong via Huntelaar, Ekkelenkamp (kopbal uit een corner van Razvan Marin) en Antony. Die laatste gebaarde na zijn doelpunt driftig naar David Neres die op de tribune zat. Hij heeft veel steun aan zijn landgenoot, hoewel Antony er alles aan doet om zich zo snel mogelijk aan te passen. “Ik volg Engelse les. Ik wil me zo snel mogelijk verstaanbaar maken. Ik wil carrière maken in Europa. Ik weet dat Europeanen niet alleen kijken naar de voetballer, maar ook naar de mens buiten het veld, naar zijn houding. Ik wil een geweldige speler zijn, maar ik wil ook een geweldige burger zijn. Het is mijn doel om te slagen in Europa en niet gedesillusioneerd terug te keren naar Brazilië. Ik heb veel met Neres gepraat over wat ik kon verwachten.”

Tegen RKC speelde Antony als rechtsbuiten, zijn sterkste positie. Net als Ziyech heeft hij gevoel voor de steekbal, en net als de vorige nummer 22 van Ajax is hij linksbenig. Hij liet een paar aardige staaltjes zien, tikte drie minuten voor tijd nog even zijn tweede treffer tegen de touwen, maar een echte graadmeter was deze oefenwedstrijd niet. Verschillen met Ziyech zijn er uiteraard legio. Om te beginnen is Antony zeven jaar jonger. Hij krijgt daarom de tijd om te acclimatiseren in Amsterdam. Maar de kop is eraf.