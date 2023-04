De kleine groep die het voor anderen verpest, heeft in De Kuip de omvang van een massa

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Davy Klaassen

Ik kan nog wel een ‘wat als’-optie toevoegen aan alle ‘whataboutisms’ die uit Rotterdam komen. Wat als Davy Klaassen haar zou hebben gehad? Zou hij dan ook hebben gebloed? Kale koppen bloeden nu eenmaal stukken sneller, weten we allemaal. ‘Wat als’ doet er niet toe. Evenmin dat Berghuis zes jaar geleden ook een aansteker op zijn hoofd kreeg. Of dat Giménez met bier werd bestookt toen hij ging staan juichen voor een Ajaxvak omdat Feyenoorders om een of andere reden niet welkom zijn in de Arena.

Ik zal het vak beschrijven waarin mijn dochter en ik al een jaar of vijfentwintig de thuiswedstrijden van Ajax bezoeken. Een paar rijen boven me zitten mensen die ik eigenlijk alleen van Twitter ken. Ik spreek ze zelden tot nooit. Een van hen heb ik ooit Peter genoemd, terwijl hij Marcel heet. Achter me een moeder en haar zoon. Naast me een vader die soms zijn dochter, soms zijn zoon bij zich heeft. Linksachter twee oudere heren, broers, uit de Watergraafsmeer. Voor me vier barkeepers van bekende cafés in Oost. Bovenin het vak zit Gerard, die gaat hardlopen langs de rijen als hij vindt dat Ajax een oppepper kan gebruiken. Vroeger mocht hij me niet, nu zijn we vrienden.

Er zitten bekenden in mijn vak, zonder dat ik ze ken. Bekende koppen met wie ik nooit een woord heb gewisseld. Ze geven me een vertrouwd gevoel. Er is geen opgekropte haat voelbaar. Ja, als een tegenstander iemand schopt wordt er gescholden. Het is geen bloementuin, dat vak van ons. Maar die haatspugende koppen in wat ze in Rotterdam ‘het legioen’ noemen, hebben wij niet. Je hoort nu steeds dat het tuig dat voetbalwedstrijden verziekt een landelijk probleem is. En dan komen er voorbeelden uit Eindhoven, uit Groningen. Wat we niet horen is dat het probleem in De Kuip veel groter is. Die kleine groep die het voor anderen verpest, heeft daar de omvang van een massa.

Davy Klaassen. Beeld Mischa Keemink/Pro Shots

Een 5 voor Marianne van Leeuwen

Het uitermate slappe statement dat de KNVB meteen na de halve bekerfinale in Rotterdam publiceerde, werd donderdag enigszins verscherpt. ‘Als voorwerpen op het veld worden gegooid, gaan de teams naar binnen. Worden er daarna opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, staakt de scheidsrechter de wedstrijd.’ Aldus Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal. Geen woord over sancties als puntenaftrek, stadionverboden of wedstrijden zonder publiek. Er zal wel weer een juridische haak of juridisch oog aan zitten, maar niet één clubbestuurder zit te trillen op zijn stoel. Maatregelen is iets, handhaving en sancties zijn alles.

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal, en Nico-Jan Hoogma, technisch directeur van de KNVB. Beeld ANP

Een 5 voor Dusan Tadic

Wat hebben Tadic en Kökcü tegen elkaar? vroeg Dolf Jansen op Twitter. Geen idee, zei ik. Inmiddels heb ik een theorie: ze herkennen zichzelf in de ander. Beide aanvoerders zijn ‘mannetjes’, ze spelen Vieira en Keane, aanvoerders van Arsenal en Manchester United in een tijd dat trash talk en geweld elkaar raakten. Het beeld van basketballer Reggie Miller die zijn handen in een wurggebaar om zijn keel legt als waarschuwing voor trashtalker en filmer Spike Lee, komt naar boven. Wat vaststaat is dat ESPN zijn analisten die midden in het geweld staan, poten in de modder, niet onmiddellijk om doorwrocht commentaar moet vragen. Die zijn net zo opgefokt als hun omgeving. Daarvan gaan ze gekke dingen zeggen.

Orkun Kökcü en Dusan Tadic. Beeld ANP

Luister onze Ajaxpodcast Branie