De keuzes van Ten Hag pakten geweldig uit voor Ajax

Ajax was op alle fronten beter dan Feyenoord. De klassieker werd nooit een echte wedstrijd. Erik ten Hag: ‘Ik heb genoten van mijn ploeg, in alle facetten van het spel.’

Vóór de klassieker

De felicitaties zijn voor Siem de Jong. Hij is deze ochtend vader geworden van dochter Rosie. De selectie van Ajax is bezig aan de sportmaaltijd als PSV-speler Ryan Thomas een rode kaart krijgt tegen AZ. De Alkmaarders nemen kort voor rust een 2-0 voorsprong in Eindhoven.

“Tegen tien man, dan weet je dat het gedaan is,” zegt Ryan Gravenberch naderhand. De 17-jarige middenvelder heeft aan tafel al het vermoeden dat hij ’s middags in actie gaat komen. Als vaste waarde van Jong Ajax hoefde hij afgelopen vrijdag tegen Excelsior niet mee te doen. Hij zag dat als een vingerwijzing naar speelminuten in de klassieker.

Trainer Erik ten Hag verrast met zijn opstelling. Hij kiest voor de ‘Europese’ variant, met Dusan Tadic in de spits, maar met Quincy Promes en David Neres op de flanken en Hakim

Ziyech als nummer 10. Vlak voor de aftrap wordt een stevig vuurwerk ontstoken in de Johan Cruijff Arena. Het is een voorbode van het Amsterdamse voetbalgeweld dat even later los zal barsten.

Tijdens de klassieker

De keuzes van Ten Hag pakken geweldig uit voor Ajax. Feyenoord krijgt geen enkele grip op de vele positiewisselingen bij de tegenstander. “We liepen niet mee met onze tegenstanders, we namen ze niet over, er was geen communicatie,” zag trainer Jaap Stam. Kortom: er klopte geen hout van. Binnen twee minuten heeft Zi­yech gescoord, op aangeven van Tadic. Binnen acht minuten lepelt Neres een voorzet naar Nicolás Tagliafico, die met enig fortuin raak schiet.

“Dit is de Neres die je wilt zien,” benadrukt Ten Hag na de klassieker. De Braziliaan was in de eerste maanden van dit seizoen geregeld het kind van de rekening als hij de opstelling maakte. “David was scherp in de dribbels, vast aan de bal, maar ook sterk in het afjagen. Ik heb genoten van hem.”

Neres tilde de stand zelf naar 3-0, een heerlijk stiftballetje met rechts. Donny van de Beek maakte voor rust het kwartet vol, een kopbal, na een mislukt schot van Sergiño Dest.

Feyenoord bracht bij het begin van de tweede helft een middenvelder voor een aanvaller. Stam wilde een nog grotere afgang voorkomen. Gaandeweg de tweede helft opereerden de Rotterdammers zelfs met een blok van vijf verdedigers.

Ajax was in de tweede helft een tijdje zoekende en Ten Hag liet dat bewust gaan. “Het is belangrijk in de ontwikkeling van het team dat mijn spelers zulke veranderingen herkennen en zelf de oplossing vinden, maar daar hadden ze moeite mee.”

Het is veelzeggend voor het krachtsverschil, dat Ten Hag zijn elftal kon laten bungelen tegen de rivaal, bij wijze van les. Vanaf de kant bracht de trainer de organisatie uiteindelijk weer op orde. “Dat wilde ik gedaan hebben voordat ik een paar jonge spelers het veld instuurde. Talenten hebben structuur nodig.”

Gravenberchs gevoel klopte. Hij mocht inderdaad invallen, nadat assistenttrainer Michael Reiziger hem voor de tweede keer van de bank had gestuurd voor een warming-up. “Ik keek steeds naar het scorebord en de klok. Ik dacht: wanneer mag ik nou?”

Na de klassieker

Met een gezicht als een oorwurm stapte Hakim Ziyech van het veld. Hij werd in de 73ste minuut gewisseld voor Gravenberch. Op de bank smeet hij een bidon in de hoek. “Ik wil gewoon altijd spelen.” Ten Hag begreep die boosheid wel. “Hakim is een liefhebber. Net als Dusan, David, Quincy en zo nog een hele trits spelers. Ik kan niet iedereen opstellen, maar ik heb in een lang seizoen wel iedereen nodig. Jongens die tot nu toe wat minder hebben gespeeld, moet ik aan bod laten komen. Dat biedt ons meer mogelijkheden, ook tactisch, en we houden de spelers fris tot het einde.”

Of Ajax met de 4-0 zege op Feyenoord en een voorsprong van zes punten op PSV en AZ een voorschot heeft genomen op de landstitel? Ten Hag: “Welnee. Vorig seizoen is het kampioenschap pas op de laatste speeldag vergeven. Ik denk niet dat er nu een gapend gat ontstaat.”

Stam: ‘De vraag is of ik nog perspectief zie’ Na de kansloze exercitie in Amsterdam stelde Feyenoordtrainer Jaap Stam zich kwetsbaar op. “Ik ben als trainer verantwoordelijk voor de stand op de ranglijst,” zei hij. Feyenoord staat twaalfde, met 14 schamele punten uit 11 duels. Op de vraag of er een moment kan komen dat hij overweegt op te stappen, zei Stam: “Dat moment kan altijd komen. Daar moet ik goed over nadenken. Wat bepaalt of ik het nog leuk vind? Dat is niet de druk van buitenaf. Dat is de vraag of ik nog perspectief zie. En hoe een elftal op een trainer reageert. Van daaruit ga ik kijken of dat nog goed genoeg is.” En die vraag kan na de pijnlijke middag in Amsterdam – waar de Ajaxfans het ‘Japie, neem je rotzooi mee’ luidkeels en bijna schaterlachend afwisselde met ‘Japie Stam is een echte Ajacied’ – binnenkort zomaar een resoluut ‘nee’ opleveren. Stam durfde het zondag aan om met vier echte aanvallers aan te treden. Dat bleek geen succes, ook al niet omdat zijn kwakkelende ploeg al na zeven minuten uitgeteld in de touwen hing na goals van Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico. “Het was heel slecht,” zei aanvoerder Eric Botteghin . “Ik sta de pers te woord omdat ik professional ben, maar ik weet ook niet wat ik moet zeggen.” Radeloosheid, machteloosheid straalden de spelers van Feyenoord uit, en zelfs schaamte. Botteghin: ‘We moeten sorry zeggen tegen onze supporters.’ En die stonden de bus ook op te wachten in Rotterdam. Zit Stam zondag tegen VVV nog op de bank? Botteghin: “Stam is gewoon een goede trainer. De spelers moeten het doen. Wij staan achter de trainer.” Mikos Gouka