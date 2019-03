De Jong: We zijn er nog lang niet

Na de rode kaart voor Noussair Mazraoui in de 57ste minuut, bij een stand van 1-0, leek PSV in Amsterdam alsnog de winst af te dwingen. "Toen zag het er even niet goed voor ons uit", bekende De Jong voor de camera van Fox Sports. "Na die rode kaart viel uit de eerste voorzet meteen de gelijkmaker. Toen volgde een fase waarin PSV jacht maakte op 1-2. Uit het niets kregen we echter een strafschop. Ik vond het terecht. Als je als verdediger zó je voet laat hangen, neem je het risico dat je tegenstander er overheen valt," zei De Jong over het beslissende duel tussen Daniel Schwaab en Ajacied David Neres.



De aanwinst van FC Barcelona was bescheiden over zijn eigen inbreng. "De eerste helft verliep redelijk goed, na de rust kwam ik weinig in het stuk voor."



