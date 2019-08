De Jong verliest bij debuut voor Barcelona

Frenkie de Jong tijdens de wedstrijd tegen Athletic Bilbao. Beeld AP

De 38-jarige spits was vlak daarvoor in het veld gekomen. Aduriz tekende voor het hoogtepunt van de wedstrijd door een voorzet van Ander Capa in de lucht op prachtige wijze langs doelman Marc-André ter Stegen te volleren. Aduriz zorgde er zo ook voor dat De Jong met een nederlaag debuteerde in La Liga.

Trainer Ernesto Valverde stelde de van Ajax overgekomen middenvelder op als controleur, de positie waarop Sergio Busquets jarenlang onomstreden was. De Catalaan bleef de hele wedstrijd op de bank. De Jong had Sergi Roberto en Carles Aleña naast zich staan. De international van Oranje kreeg al binnen 1,5 minuut een flinke schop op zijn kuit te verwerken van Raúl Garcia, die De Jong vrijwel de hele wedstrijd schaduwde. De middenvelder uit Arkel combineerde er desondanks lustig op los, al kwam hij minder aan de bal dan gebruikelijk.

Athletic begon fel en agressief. Spits Iñaki Williams was in het eerste kwartier twee keer dicht bij een doelpunt. Luis Suárez raakte aan de andere kant de paal op het moment dat hij al trekkebenend over het veld strompelde. De spits moest zich even later vervangen, waardoor Valverde na Lionel Messi ook zijn tweede topaanvaller zag afhaken. Rafinha, die voor Suárez in het veld kwam, raakte kort voor rust de lat.

Met Ivan Rakitic voor Aleña ging Barcelona in de tweede helft wat makkelijker combineren, maar het doelpunt viel in de slotfase aan de andere kant. Met zijn 38 jaar en 186 dagen werd Aduriz de oudste doelpuntenmaker tegen Barcelona in deze eeuw in competitieverband.