De Jong met Ajax mee naar München

Trainer Niko Kovac van Bayern München kan dinsdag in de Champions League tegen Ajax weer beschikken over Leon Goretzka.



De Duitse middenvelder, in de zomer overgekomen van Schalke 04, ontbrak vrijdag vanwege een enkelblessure in de verloren uitwedstrijd tegen Hertha BSC (2-0). De 23-jarige international trainde maandag in het regenachtige München echter weer mee en is inzetbaar.



Kovac kan tegen Ajax geen beroep doen op de langdurig uitgeschakelde Fransen Kingsley Coman en Corentin Tolisso en de Braziliaanse verdediger Rafinha.



Naar verwachting keren verdediger Mats Hummels en middenvelder Javi Martinez terug in de basis bij Bayern. Zij bleven vrijdag in Berlijn op de bank. Arjen Robben, die tegen Hertha kort na rust werd gewisseld, maakte op de training een scherpe en gedreven indruk.