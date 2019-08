De Jong: Donny naar Real? Laat hem maar bij Ajax blijven

“Ik heb Donny liever niet als tegenstander. En als hij blijft is dat goed voor Ajax,” zegt De Jong, die zelf deze zomer de overstap maakte van Amsterdam naar Barcelona, met een grote glimlach bij sportzender ESPN.

“Maar nee hoor, als de deal daadwerkelijk rond komt en hij gaat naar Madrid, dan ben ik natuurlijk heel erg blij voor hem. Ik denk dat Donny het verdient want hij is een geweldige speler. Dan zie ik hem wel in Spanje.”

Van de Beek staat al een tijd nadrukkelijk in de belangstelling van de ‘Koninklijke’, maar voorlopig speelt hij nog altijd bij Ajax. De middenvelder liet zelf afgelopen weekend weten vooral zo snel mogelijk duidelijkheid te willen.

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet aan mijn toekomst denk, maar ik ben blij dat ik me op het veld voor alles kan afsluiten,” zei Van de Beek zaterdag na de 5-0 zege op FC Emmen, waar fans met het scanderen van ‘Donny nog een jaar’ hun wens kenbaar maakten. “Natuurlijk is dat heel mooi, het is beter dan dat ze zingen: Donny rot maar op, rot maar op.”