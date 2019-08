De Jong direct in de basis bij FC Barcelona

Beeld Getty Images

De Jong vormt in de uitwedstrijd tegen Athletic Bilbao het middenveld met Sergi Roberto en Carles Aleña. Sergio Busquets en Ivan Rakitic, doorgaans onomstreden bij de Spaanse kampioen, zitten op de bank. Lionel Messi ontbreekt in de Catalaanse selectie vanwege de naweeën van een blessure. Antoine Griezmann, de grootste aankoop deze zomer van Barcelona, debuteert net als De Jong in de basis. De wedstrijd in stadion San Mamés begint om 21.00 uur.

Barcelona betaalde 75 miljoen euro om de middenvelder uit Arkel over te nemen van Ajax. Dat bedrag kan via bonussen nog oplopen tot 86 miljoen. De Jong moest zich aanvankelijk bij Barcelona in de voorbereiding tevreden stellen met invalbeurten, maar mocht later in twee oefenduels starten.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet en Jordi Alba; Sergi Roberto, De Jong en Aleña; Dembélé, Suárez en Griezmann.