De jacht op de wereldbeker: zal Messi zijn missie voltooien?

Lionel Messi juicht na de overwinning op Kroatië in de halve finale. Beeld AP

Hij is er nog steeds niet in geslaagd Argentinië wereldkampioen te maken. Dat is het mantra dat al meer dan een decennium om die ‘hij’ heen hangt.

Hij.

Dat klinkt onpersoonlijk – en in de ogen van de Maradona-adepten is dat ook zo bedoeld. Die hij is Lionel Messi. Hij wordt nu al beschouwd als de beste voetballer die ooit op de velden heeft rondgelopen.

Maar Messi is er nog steeds niet in geslaagd wereldkampioen te worden. En Maradona dus wel. In 1986, toen hij op dat WK schitterde, valsspeelde, soleerde, nog meer schitterde en ten slotte tranen met tuiten huilde toen hij de wereldcup in zijn armen hield.

Diego Armando Maradona. Het spook dat Lionel Messi achtervolgt.

De vloek van Maradona

Op alle voorgaande WK’s waarop Messi actief was, die van 2006, 2010, 2014 en 2018, lukte het hem niet. Messi en het WK is een film met de titel De vloek van Maradona. Maar zondag kan het allemaal anders zijn.

Of toch niet?

Voor de vele Messifans doet het er eigenlijk niet zo toe. Hij is voor hen de allerbeste. Zonder twijfel. Kijk naar zijn staat van dienst, zijn doelpunten, zijn records.

Maar hij heeft Argentinië nog nooit wereldkampioen gemaakt.

De andere Messi

We zien wel een wat andere Messi dit WK. Zoals in het kwartfinaleduel tegen Oranje. Dat vonden ze wel leuk, al die fans in Argentinië en de tienduizenden Argentijnen in het Lusail Iconic Stadium in Qatar. Dat Messi zich na de gewonnen strafschoppenserie te buiten ging aan gebaartjes naar Louis van Gaal en de spelers van het Nederlands elftal. Dat hij tijdens de wedstrijd aan het mekkeren was tegen de scheidsrechter. Dat hij zo luidruchtig meezong met het volkslied en na afloop dansend de overwinning vierde.

Dat hadden ze nooit zo van hem gezien. De nette voetballer die alles pareerde met een stille lach. De tovenaar die alleen zijn kunsten liet zien. De man met het goddelijke linkerbeen, die buiten het veld een levenswandel heeft waar de meest doorgewinterde privédetective geen gaten in kon schieten. (O ja, er was iets met belastingontduiking.) En die nu in het veld een beetje de bandiet speelde in een ploeg met tien volbloedboeven. Om maar een beetje op Maradona te lijken, die met zijn briesende, hitserige en ordinaire gedrag meer het volk aansprak.

‘Ontvoerd’

Maradona groeide op in de sloppenwijken van Buenos Aires, Messi in een middenklassegezin in Rosario. Daar komt nog bij dat Messi nooit profvoetbal speelde in Argentinië. Maradona speelde zes jaar bij Argentijnse clubs, Argentinos Juniors en het befaamde Boca Juniors, voor hij de overstap naar Europa en FC Barcelona maakte.

Messi werd op zijn dertiende ‘ontvoerd’ door FC Barcelona, waar ze hem hormooninjecties gaven, zodat hij wat groeide. Hij meet 1 meter en 69 centimeter en is daarmee vier centimeter langer dan Maradona was.

Maar hij is er nog steeds niet in geslaagd Argentinië wereldkampioen te maken.

Messi werd goed, hij werd beter, hij werd de beste van zijn generatie. De beste van een tijdperk. De beste van de 21ste eeuw.

Laatste missie

Maradona was 25 toen hij in Mexico geschiedenis schreef. Messi is 35 en hoopt nu geschiedenis te gaan schrijven. En het duiveltje is uit hem naar boven gekomen.

Hij is geen man van dolle uitspraken. Niet eens van uitspraken. En toen zei hij middenin een interview opeens: “Qué mirás, bobo!” tegen Wout Weghorst die langsliep. Vonden ze in Argentinië ook dolkomisch.

Vastbesloten, opstandig en strijdvaardig is hij op zijn laatste missie naar die ene beker die hij nooit heeft vastgehouden. (Was het bondscoach Maradona die Argentinië op het WK van 2010 misschien niet helemaal ontevreden zo ontzettend zag verliezen van Duitsland?)

Maar dit gaat me toch niet overkomen, moet Messi hebben gedacht. Zo wil ik geen afscheid nemen van het nationale elftal.

Misschien is het ook marketing. Dat het team om hem heen hem had opgedragen wat volkser, wat viezer, wat gemener te doen. Alles om uit de schaduw van Maradona te stappen. Maradona, zeg maar de Voldemort van Lionel Messi.

Kotsmisselijk

Want kotsmisselijk is Messi van die eeuwige vergelijkingen met Maradona, die maar niet verstommen zolang hij die wereldbeker niet wint. Ondanks die krankzinnige erelijst van Messi.

Messi won een gouden medaille met Argentinië op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. Maradona deed nooit mee aan de Olympische Spelen.

Messi won met Argentinië vorig jaar de Copa America. Maradona lukte dat nooit.

Messi won een kruiwagen vol met Champions Leagues. Maradona won er niet één.

Messi won het wereldkampioenschap voor clubteams met Barcelona. Maradona wist zich met geen team daarvoor te plaatsen.

Maar Messi is er nog steeds niet in geslaagd Argentinië wereldkampioen te maken.

Heilige graal

Ook heeft Messi een paar WK-records gebroken. Hij is de Argentijn die de meeste wedstrijden op een WK heeft gespeeld, dat record pakte hij af van Maradona. Ook is Messi degene die de meeste doelpunten voor Argentinië heeft gemaakt op een WK.

Maar hij is er nog steeds niet in geslaagd met Argentinië wereldkampioen te worden.

Moet je dan echt alle bekers winnen en alle records breken om aan te tonen dat je de allerbeste bent?

Nee. Maar wel die ene. Juist die ene. Die heilige graal. Dat moet.