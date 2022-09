De Iraanse voetballer Sardar Azmoun, dat is pas een echte held

Een 9 voor Sardar Azmoun

Een woord dat veel wordt misbruikt is ‘held’. Sardar Azmoun, een Iraniër, is geen held omdat hij met Zenith Sint-Petersbrug vier keer kampioen van Rusland werd en de beker won. Hij is geen held omdat hij in 2020 topscorer van de Russische competitie werd, of omdat hij in zijn hele carrière een paar honderd doelpunten heeft gemaakt. Sinds januari van dit jaar voetbalt hij bij Bayer Leverkusen. Heldendom wordt door hem benaderd omdat hij het op Instagram opneemt voor zijn door de relipolitie vermoorde landgenote Mahsa Amini. Het elftal verscheen tegen Senegal tijdens het aanhoren van het volkslied in trainingsjacks zonder het nationale embleem. Op Instagram zegt Azmoun: ‘Ik hoop dat de vrouwen van mijn land nooit meer onrecht wordt aangedaan.’ En dat hem niks kan gebeuren. Hoogstens schoppen ze hem uit het nationale team. So what? Toch een held.

Beeld Artur Krynicki

Sardar Azmoun. Beeld Getty Images

