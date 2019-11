De interne strijd bij Ajax: wie staat in de basis?

De strijd om een (basis)plaats bij Ajax is stevig. Trainer Erik ten Hag heeft veel te kiezen en dat levert niet alleen maar blije gezichten op. ‘Dit past bij de ontwikkeling die Ajax doormaakt.’

Ajax doet Europees weer mee op het hoogste ­niveau, nationaal won de club vorig seizoen twee prijzen. Het aantal wedstrijden steeg tot bijna zestig. De speelkalender zit bomvol. Tijd voor bezinning is er nauwelijks. Het motto: niet zeuren, leveren.

Vrijdagavond gaat Ajax op bezoek bij PEC Zwolle (20.00 uur), vier dagen later wacht de confron­tatie met Chelsea in Londen. Of het moeilijk is om je op te laden voor een potje op vrijdagavond op kunstgras in Zwolle? “Elke wedstrijd is moeilijk,” zegt trainer Erik ten Hag. “Het kost telkens weer energie om je op te laden, maar we zijn het verplicht. En we weten inmiddels hoe we moeten omgaan met zo’n druk speelschema.”

Daarbij zit Ajax iets ruimer in zijn jasje dan vorig seizoen. De selectie verloor drie basisspelers (Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Lasse Schöne) en kocht daar onder anderen Razvan Marin, Edson Álvarez, Lisandro Martínez en Quincy Promes voor terug, terwijl een jong talent uit ­eigen gelederen, Sergiño Dest, zich in het elftal heeft gespeeld.

Tweedejaarsdip

Nu iedereen fit is, heeft Ten Hag zo’n zeventien potentiële basisspelers tot zijn beschikking. Noussair Mazraoui is een van die spelers. Hij was de revelatie van vorig seizoen, maar begon moeizaam aan deze competitie. Hij voetbalde door in de zomer (Afrika Cup), kwakkelde met blessures en zag op zijn positie, rechtsback, de drie jaar jongere Dest (18) zijn kans grijpen.

Ten Hag schenkt naar eigen zeggen veel aandacht aan Mazraoui. “Het is duidelijk dat hij nog niet op het niveau is van vorig seizoen. Toen hebben we gezien welke potentie en waarde hij voor Ajax heeft. Het is van het allergrootste belang dat hij fysiek en mentaal fit is. Daar kan ik hem bij helpen, maar uiteindelijk moet hij zelf doen. Hij zal de strijd moeten aangaan.”

Excuses tellen niet. Dat jonge voetballers vaak in hun tweede seizoen een terugval krijgen, daar stapt Ten Hag overheen. “Een tweedejaarsdip? Daar geloof ik niet in. Is een fabeltje.”

De interne strijd bij Ajax woedt het hevigst ­onder de aanvallend ingestelde spelers. Van het zestal Hakim Ziyech, Dusan Tadic, David Neres, Quincy Promes, Klaas-Jan Huntelaar en Donny van de Beek staan er doorgaans slechts vier in de basisopstelling. Vorig seizoen vochten Van de Beek en Neres vaak om een plekje als schaduwspits, nu ondervindt de Braziliaan als linksbuiten vooral concurrentie van Promes.

Liefhebber

Ten Hag moet de balans bewaken. In de wetenschap dat ook een troubleshooter als Siem de Jong en talenten als Ryan Gravenberch en Lassina Traoré hun minuten moeten maken.

Dat levert niet louter blije gezichten op. Tot zijn ongenoegen werd Ziyech zondag in de klassieker na 74 minuten naar de kant gehaald voor de 17-jarige Gravenberch. Ziyech liet zijn frustratie duidelijk blijken, ook al stond het 4-0 en was de wedstrijd al lang gespeeld. Ten Hag: “Natuurlijk hebben we het daar nog even over gehad. Maar vooral in algemene zin. Ziyech is een liefhebber, die wil geen seconde missen. Nooit.”

“Maar ik ben als trainer ook bezig met het Ajax van morgen en we gaan iedereen keihard nodig hebben. Dat er meer keuzemogelijkheden zijn, past bij de ontwikkeling die Ajax doormaakt. Het individu is ondergeschikt aan het resultaat. En dat de ene speler daar meer aan bijdraagt dan de andere, is duidelijk. Ziyech is een van de belangrijkste spelers van Ajax. Ik zet zijn naam als eerste op papier als ik de opstelling maak.”

